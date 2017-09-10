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"Локомотив" упустил победу над "Ахматом"

"Локомотив" упустил победу над "Ахматом" в матче девятого тура РФПЛ.

Чемпионат России

9 тур

"Ахмат" - "Локомотив" 1:1

Голы: Раванелли, 84 - Родолфо, 55 (аг)

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Иванов (Раванелли, 82), Бериша (Лео, 61), Швец, Сильва, Митришев, Мбенг (Садаев, 61).

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович (Лео, 65), И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Баринов, 82), Фернандеш, Фарфан, Эдер (Тарасов, 63).

Предупреждения: Лео, 65, Сильва, 90+4, Семёнов, 90+5.
Теги: Ахмат Локомотив
Сегодня, 20:58
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19
(0)
№19 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ну, что там у нас, всё в порядке, разрыв немножко увеличили??
О"кей! confused


Ну у вас все в порядке!Разрыв своего очка немножко увеличили !О "Кей!
Регистрация: 3.09.2016
№18 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (0)
online

Счет справедливый, не наиграл Локо на победу.
Регистрация: 25.02.2016
№17 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 21:12) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ну, что там у нас, всё в порядке, разрыв немножко увеличили??
О"кей! confused

Что сыкатно? Подгузники в помощь , вам они точно понадобятся.
Когда приедете с нами играть ещё вазелин прихватите с собой.


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:11) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Viper
Лучше бы Локо выиграл. Наших пешеходов может быть взбодрило бы.

Нет смысла, зачем бодрить мертвецов которым уже подарили вожделенное 1 место в РФП. В Ростове ржут над такими менеджерами из северной столицы laughing
Регистрация: 2.02.2012
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:11) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: GS
Кто смотрел, Эдер что-нибудь показал?

не выделялся ничем..
Результат справедлив..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№14 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смотрю я на таблицу и понимаю,что кроме Зенита никто толком не умеет играть на два фронта. Вот Краснодар, например, вылетел из ЛЕ и сразу хоп хоп пару туров и уже в трех очках от первого места. Это я к тому, что Локомотиву будет очень тяжело, когда начнутся игры по середине недели.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№13 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:09) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GS
Кто смотрел, Эдер что-нибудь показал?

Пока мало что. Пока не вписан в игру команды.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№12 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
хорошо что так. тренерская потеря очков. уже не раз Семин снимает атакующих и выпускает оборонцев. если Тула и Хабаровск не смогли,то эти сдюжили. но со стратегии-ничья неплохой результат.
Регистрация: 9.11.2011
№11 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: GS
Кто смотрел, Эдер что-нибудь показал?

Белую перчатку? Нет.
Регистрация: 29.10.2010
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 21:05) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
читалось,Локомотив не ведет борьбу за золото, а лишь обозначает ее

Цитата: GS
Кто смотрел, Эдер что-нибудь показал?

0
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (0)

Кто смотрел, Эдер что-нибудь показал?
Регистрация: 22.09.2009
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:03) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, что там у нас, всё в порядке, разрыв немножко увеличили??
О"кей! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 21:02) #
  • -3
  •  (3)
online

Лучше бы Локо выиграл. Наших пешеходов может быть взбодрило бы.


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010
№6 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Равный матч.
Регистрация: 21.03.2011
№5 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Обидно! Но проиграли из-за Сёмина. из-за его трусливых замен! На фига выпускали Тарасова? Решил удержать минималку и получил по самое нехочу! виноват тренер за такой результат!
Регистрация: 4.10.2010
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Хорошая игра.Боевая ничья.Хотя Локомотив мог и проиграть...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:59) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 20:59) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бензовозы надо было дарить... Тогда точно бы порвали рельсы.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 20:58) #
  • -5
  •  (7)

Спасибо, девчонки, за подарок! Хотя я был не против вашей победы сегодня.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
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