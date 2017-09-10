Олег Кононов: думаю, мы играли лучше, чем "Локомотив"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью в матче против "Локомотива" (1:1) в девятом туре чемпионата России."Если брать ход игры, я думаю, мы играли лучше, чем "Локомотив". В первом тайме мы выбрали тактику игры от обороны с проведением быстрых атак. Но этого, к сожалению, не получалось. Во втором тайме мы были агрессивнее, больше прессинговали, больше было инициативы и, следовательно, моментов. Конечно, хорошо, что мы смогли отыграться, проигрывая, но нам нужно дожимать соперника в матчах, которые мы проводим хорошо", - сказал Кононов.