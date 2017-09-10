Юрий Семин: в концовке "Ахмат" оказывал давление на наши ворота

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ничью своей команды в матче против "Ахмата" (1:1)."Могли выиграть. Шло к этому, но могли и проиграть. В концовке "Ахмат" оказывал давление на наши ворота. Очко - неплохо. Это движение вперед. Концовку соперник провел очень сильно", - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол".