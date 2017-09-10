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Юрий Семин: в концовке "Ахмат" оказывал давление на наши ворота

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ничью своей команды в матче против "Ахмата" (1:1).

"Могли выиграть. Шло к этому, но могли и проиграть. В концовке "Ахмат" оказывал давление на наши ворота. Очко - неплохо. Это движение вперед. Концовку соперник провел очень сильно", - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Семин Локомотив Ахмат
Сегодня, 21:21
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№2 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:35) #
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молодец, Палыч. Поставил Локо игру хоть немного. Конечно, всё на тоненького, но тем не менее.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем Юрий Палыч прижал своих к воротам проведенными заменами? Не прокатило.
Регистрация: 20.03.2014
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