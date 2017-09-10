Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:04
Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно (22)
Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно (22)
20:55
"Динамо" СПб уступило "Авангарду" (1)
"Динамо" СПб уступило "Авангарду" (1)
20:01
Анзор Кавазашвили: приятно, что играют Квинси и Адриано, но почему в атаке «Спартака» нет ни одного российского игрока? (1)
Анзор Кавазашвили: приятно, что играют Квинси и Адриано, но почему в атаке «Спартака» нет ни одного российского игрока? (1)
17:02
Владимир Рыков: нас многие эксперты на "Матч ТВ" уже отправили куда-то... Но нас рано списывать (видео)
Владимир Рыков: нас многие эксперты на "Матч ТВ" уже отправили куда-то... Но нас рано списывать (видео)
16:56
"Динамо" - "Зенит": оценки игроков (4)
"Динамо" - "Зенит": оценки игроков (4)
16:53
Антон Шунин: "Зенит" - главный претендент на чемпионство? Конечно. А вы не видите это? (видео) (6)
Антон Шунин: "Зенит" - главный претендент на чемпионство? Конечно. А вы не видите это? (видео) (6)
16:15
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (15)
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (15)
"Сельта" одолела "Алавес"
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле обыграла "Алавес" – 1:0.
Чемпионат Испании
3 тур
"Сельта" - "Алавес" 1:0
Голы: Гомес, 34
"Сельта": Альварес, Мальо, Фонтас (Гомес, 74), Кабраль, Хонни, Лоботка, Хосабед (Эрнандес, 81), Васс, Аспас, Систо (Мор, 88), Гомес
"Алавес": Пачеко, Карлос, Руано, Эли, Ромеро, Фернандес (Эль-Хаддади, 58), Пина, Торрес, Педраса, Бурги (Гомес, 71), Кркич (Собрино, 79)
Предупреждения: Хонни, 44, Аспас, 52, Карлос, 66, Хосабед, 68, Торрес, 80, Руано, 86, Гомес, 89, Гомес, 90+4
Чемпионат Испании
3 тур
"Сельта" - "Алавес" 1:0
Голы: Гомес, 34
"Сельта": Альварес, Мальо, Фонтас (Гомес, 74), Кабраль, Хонни, Лоботка, Хосабед (Эрнандес, 81), Васс, Аспас, Систо (Мор, 88), Гомес
"Алавес": Пачеко, Карлос, Руано, Эли, Ромеро, Фернандес (Эль-Хаддади, 58), Пина, Торрес, Педраса, Бурги (Гомес, 71), Кркич (Собрино, 79)
Предупреждения: Хонни, 44, Аспас, 52, Карлос, 66, Хосабед, 68, Торрес, 80, Руано, 86, Гомес, 89, Гомес, 90+4
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.