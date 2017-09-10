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"Сельта" одолела "Алавес"

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле обыграла "Алавес" – 1:0.

Чемпионат Испании

3 тур

"Сельта" - "Алавес" 1:0

Голы: Гомес, 34

"Сельта": Альварес, Мальо, Фонтас (Гомес, 74), Кабраль, Хонни, Лоботка, Хосабед (Эрнандес, 81), Васс, Аспас, Систо (Мор, 88), Гомес

"Алавес": Пачеко, Карлос, Руано, Эли, Ромеро, Фернандес (Эль-Хаддади, 58), Пина, Торрес, Педраса, Бурги (Гомес, 71), Кркич (Собрино, 79)

Предупреждения: Хонни, 44, Аспас, 52, Карлос, 66, Хосабед, 68, Торрес, 80, Руано, 86, Гомес, 89, Гомес, 90+4
Теги: Сельта алав
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