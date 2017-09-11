Фанаты "Фенербахче" попали бутылкой в голову бывшего вратаря команды (видео)

Неприятный инцидент произошел время матча 4-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" — "Истанбул" (2:3).Фанаты хозяев бросили во вратаря гостей Волкана Бабаджана бутылкой с водой, которая попала ему в голову.29-летний голкипер является воспитанником "Фенербахче".