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Фанаты "Фенербахче" попали бутылкой в голову бывшего вратаря команды (видео)

Неприятный инцидент произошел время матча 4-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" — "Истанбул" (2:3).

Фанаты хозяев бросили во вратаря гостей Волкана Бабаджана бутылкой с водой, которая попала ему в голову.

29-летний голкипер является воспитанником "Фенербахче".

Теги: Фенербахче
Сегодня, 00:06
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 00:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
хорошо словил,а вот кидавший должен быть лишён права посещения стадика навсегда
Регистрация: 10.03.2012
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