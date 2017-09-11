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"Марсель" потерпел поражение от "Ренна"

Чемпионат Франции

5 тур

"Марсель" - "Ренн" 1:3

Голы: Хазри, 2, Буриго, 10, Ньяньон, 70, Сансон, 87

"Марсель": Манданда, Сакаи (Сарр, 38), Эвра, Сертич, Рами, Абденнур (Роланду, 72), Лопес (Ангисса, 58), Сансон, Товен, Пайет, Жермен

"Ренн": Коубек, Траоре, Ньяньон, Бааль, Буриго, Андре (Силики, 87), Хазри (Мауасса, 60), Прчич, Сарр, Эрасмус, Мубеле

Предупреждения: Сансон, 15, Эвра, 26, Рами, 29, Абденнур, 61, Андре, 83, Сертич, 88, Роланду, 90
Теги: Марсель Ренн
Сегодня, 00:15
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