Опрос:

Новости партнеров

ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне

ЦСКА провел тренировочное занятие в столице Португалии перед матчем Лиги чемпионов против "Бенфики", сообщает официальный сайт армейцев.

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 00:20
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 01:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи нашему ЦСКА! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:06) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ослочпок не избежен
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: Мозякин (Сегодня, 00:23) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 15.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.