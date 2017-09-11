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Ари стал управляющим бразильского клуба

Нападающий "Локомотива" Ари стал управляющим "Униклиника", сообщает O Povo Online.

31-летний форвард будет арендатором клуба, после чего сможет его выкупить. Сумма сделки может составить 4 миллиона реалов. Еще 50 тысяч реалов будет стоить переименование клуба.

Из-за финансовых трудностей "Униклиник" был вынужден отказаться от участия в бразильской Серии D.
Теги: Ари
Сегодня, 01:07
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