Ари стал управляющим бразильского клуба

Нападающий "Локомотива" Ари стал управляющим "Униклиника", сообщает O Povo Online.31-летний форвард будет арендатором клуба, после чего сможет его выкупить. Сумма сделки может составить 4 миллиона реалов. Еще 50 тысяч реалов будет стоить переименование клуба.Из-за финансовых трудностей "Униклиник" был вынужден отказаться от участия в бразильской Серии D.