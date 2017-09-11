Тренер "Копенгагена": возможно, "Локомотив" - лучшая команда России

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен высказался о "Локомотиве" - сопернике датского клуба в Лиге Европы."Локомотив" – классная команда, возможно, лучшая в России. Но мы каждый раз фавориты, потому что мы всегда сеянные.Анкерсен сыграет в этом матче", - цитирует тренера BT.dk.