Опрос:

Новости партнеров

Тренер "Копенгагена": возможно, "Локомотив" - лучшая команда России

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен высказался о "Локомотиве" - сопернике датского клуба в Лиге Европы.

"Локомотив" – классная команда, возможно, лучшая в России. Но мы каждый раз фавориты, потому что мы всегда сеянные.

Анкерсен сыграет в этом матче", - цитирует тренера BT.dk.
Теги: Копенгаген Локомотив
Сегодня, 02:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.