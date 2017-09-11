Опрос:

Новости партнеров

Садио Мане: молюсь, чтобы Эдерсон вылечился как можно быстрее

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал удар по лицу ногой вратарю "Манчестер Сити" Эдерсона.

Отметим, что форвард сразу получил красную карточку, а голкиперу оказывали помощь прямо на поле на протяжении десяти минут.

"Надеюсь, Эдерсон скоро поправится, желаю ему скорейшего восстановления. Мне очень жаль, что он пострадал из-за нашего случайного столкновения. И мне жаль, что из-за этого он не смог продолжить матч. Я молюсь, чтобы он вылечился как можно быстрее и вернулся на поле", - написал Мане в фэйсбуке.
Теги: Мане Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 02:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.