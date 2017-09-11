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Мануэл Фернандеш - "Бенфике": не позволяйте мячу доходить до Витиньо!

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал своему бывшему клубу - "Бенфике" - о сильных сторонах московского ЦСКА в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов.

"Не позволяйте мячу доходить до Витиньо! Это очень опасный форвард, который бьет с двух ног и очень хорошо технически оснащен. Головин и Дзагоев - два основных игрока ЦСКА, всегда стараются играть между линиями. Дзагоев - технарь, а Головин агрессивен и не боится идти в обводку.

ЦСКА играет в пять защитников, за счет чего пытается растягивать игру, и здесь очень полезен Марио Фернандес. Он очень быстр и дает команде достаточно глубины. Это защитник, но играет он как крайний нападающий", - цитирует Фернандеша Record.
Теги: Фернандеш ЦСКА Бенфика
Сегодня, 08:28
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(0)
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:26) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Странно, про Васина ни слова не сказал, а ведь Бенфике Васин может очень помочь
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: Батька (Сегодня, 09:13) #
  • 0
  •  (4)

КЭП ) любому кто хоть 1 игру коней посмотрит это все итак ясно ....
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 08:50) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
А в итоге забьёт Жора! smile
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 08:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ману в тренеры после карьеры метит))


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Регистрация: 3.05.2012
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