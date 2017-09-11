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Дмитрий Живоглядов: мы отвратительно сыграли с "Краснодаром"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:1) в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги.

"Мы отвратительно сыграли, будем разбираться. Тренер укажет на наши ошибки, чтобы мы их больше не повторяли. Виноваты все. Команда пропускает, команда забивает - все вместе.

В следующем матче мы будем биться, отступать нам некуда. Мозги вправят нам, скажут что, как, куда - я думаю, всё будет хорошо, игра будет налаживаться", - цитирует Живоглядова официальный сайт "Уфы".
Теги: Уфа
Сегодня, 08:55
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