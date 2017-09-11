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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: Манчини сделает выводы, у "Зенита" нет повода для паники
Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч девятого тура РФПЛ между "Динамо" и "Зенитом".
"Зенит" второй матч подряд не может забить, и это, безусловно проблема. Подопечные Роберто Манчини играют очень медленно при плотной обороне соперника. Мало того что без скорости трудно расшатать массовые защитные построения, так "Зенит" еще и не бьет издали, старается разыграть до верного. Потому в основном моменты у ворот "Динамо" возникали после стандартов. Низкий темп игры на сей раз связан, думаю, с тем, что в команде много "сборников", целая группа игроков совершила длительные перелеты, подустала. Вдобавок на позиции разыгрывающего вышел новичок Ригони, который действовал практически с листа.
При этом у "Зенита" в концовке каждого из таймов было по одному верному моменту, чтобы открыть счет, – подвела реализация. Нельзя не отметить организованную и самоотверженную игру "Динамо" в обороне. Хозяева действовали строго на контратаках, не давали сопернику разогнаться, не оставляли пустых зон, защищались же все десять полевых игроков без исключений. Особенно здорово проявил себя Хольмен, предотвративший два потенциальных взятия ворот и в целом действовавший очень надежно.
Конечно, Манчини сделает выводы, у команды нет повода для паники, но тревожная тенденция все же налицо. "Зенит" не лучшим образом выглядит функционально, ему не хватает скорости, а сейчас еще добавятся нагрузки в Лиге Европы, которые все равно скажутся, какими бы возможностями для ротации ни обладала команда Манчини", - приводит слова Бубнова "Sportbox".
"Зенит" второй матч подряд не может забить, и это, безусловно проблема. Подопечные Роберто Манчини играют очень медленно при плотной обороне соперника. Мало того что без скорости трудно расшатать массовые защитные построения, так "Зенит" еще и не бьет издали, старается разыграть до верного. Потому в основном моменты у ворот "Динамо" возникали после стандартов. Низкий темп игры на сей раз связан, думаю, с тем, что в команде много "сборников", целая группа игроков совершила длительные перелеты, подустала. Вдобавок на позиции разыгрывающего вышел новичок Ригони, который действовал практически с листа.
При этом у "Зенита" в концовке каждого из таймов было по одному верному моменту, чтобы открыть счет, – подвела реализация. Нельзя не отметить организованную и самоотверженную игру "Динамо" в обороне. Хозяева действовали строго на контратаках, не давали сопернику разогнаться, не оставляли пустых зон, защищались же все десять полевых игроков без исключений. Особенно здорово проявил себя Хольмен, предотвративший два потенциальных взятия ворот и в целом действовавший очень надежно.
Конечно, Манчини сделает выводы, у команды нет повода для паники, но тревожная тенденция все же налицо. "Зенит" не лучшим образом выглядит функционально, ему не хватает скорости, а сейчас еще добавятся нагрузки в Лиге Европы, которые все равно скажутся, какими бы возможностями для ротации ни обладала команда Манчини", - приводит слова Бубнова "Sportbox".
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