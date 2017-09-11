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Паулу Фонсека: Шевченко не очень хорошо поработал на жеребьевке ЛЧ

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека высказал мнение о соперниках в преддверии старта Лиги чемпионов.

"Никакого страха совершенно нет, потому что я супермотивирован. Ни в коем случае мы не должны бояться каких-то хороших вещей в нашей жизни. Я был настолько амбициозен, чтобы добраться с "Шахтёром" до Лиги чемпионов, - почему я сейчас должен пугаться такого счастья?

Прежде всего нужно сказать, что Шевченко не очень хорошо поработал, когда доставал мячики на жеребьёвке, потому нам попалась действительно очень сложная группа. Нужно смотреть реальности в глаза. Попалась группа с очень сложными соперниками, но, как я и говорил, я и мои игроки очень амбициозны, и мы будем мотивированы на эти игры.

Если мы посмотрим на "Наполи" и "Манчестер Сити", то лично для меня - это два лучших тренера в мире, Гвардиола и Сарри, которые демонстрируют великолепный футбол. Я очень уважаю каждую игру, как ребята отдаются, как они себя показывают. Сейчас люди мало говорят о "Фейеноорде", всё внимание обращено на "Наполи" и "Ман Сити", эти два гранда. Но не стоит забывать, что "Фейеноорд" стал чемпионом Голландии и сейчас идёт на первом месте.

У президента не было никаких требований по Лиге чемпионов. Он прекрасно понимает, насколько это сложное соревнование. Мы очень сильно зависели от жеребьёвки и так уже могли понимать, как далеко мы сможем пробраться", – цитирует Фонсеку "Футбол 1".
Теги: Шахтер
Сегодня, 09:58
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