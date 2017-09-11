Опрос:

Новости партнеров

Вратарь "Бенфики Б" - болельщикам ЦСКА: не пропустите полет орла под сводами стадиона

Вратарь "Бенфики Б" Иван Злобин, который является воспитанником ЦСКА, призвал болельщиков армейцев прийти на матч Лиги чемпионов в Лиссабоне заранее.

"На ЦСКА обязательно пойду – и на "молодежку", и на первую команду. Буду рад повидаться с ребятами, с которыми учился в школе, играл в дубле.

Болельщикам советую прийти на трибуны пораньше, не то рискуют пропустить знаменитый ритуал клуба – полет орла под сводами стадиона. Необычное зрелище", - цитирует Злобина "Чемпионат".
Теги: ЦСКА Бенфика
Сегодня, 10:16
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 11:19) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
ничего страшного,зато увидят полет бульбаша sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.