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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Матч "Реал" - "Барселона" перенесен из-за клубного чемпионата мира
Матч 17-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" перенесен на другую дату из-за участия мадридцев в клубном чемпионате мира, информирует Onda Cero.
Игра была запланирована на 20 декабря, теперь же по просьбе "Реала" ее перенесли на 23 декабря.
Клубный чемпионат мира пройдет с 6 по 16 декабря.
Игра была запланирована на 20 декабря, теперь же по просьбе "Реала" ее перенесли на 23 декабря.
Клубный чемпионат мира пройдет с 6 по 16 декабря.
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