Матч "Реал" - "Барселона" перенесен из-за клубного чемпионата мира

Матч 17-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" перенесен на другую дату из-за участия мадридцев в клубном чемпионате мира, информирует Onda Cero.Игра была запланирована на 20 декабря, теперь же по просьбе "Реала" ее перенесли на 23 декабря.Клубный чемпионат мира пройдет с 6 по 16 декабря.