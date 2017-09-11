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СМИ: Денис Глушаков договорился с Леонидом Федуном о новом контракте

Капитан "Спартака" Денис Глушаков близок к продлению контракта с клубом, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили 30-летнему игроку новое соглашение на 3 года.

"Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года. Полузащитник лично общался с Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения.

Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе", – сказал источник, знакомый с ходом переговоров.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 10:53
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(2)
№10 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж побыстрей бы подписали, чтобы игрок думал только о футболе. Вообще- то клуб должен это делать в межсезонье, чтобы футболистам мозги контракты не забивали.
Регистрация: 23.11.2009
№9 Написал: trent (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»


Цитата: trent
Цитата: Sewer 79
покуй.
футболист посредственный, но свиньям в радость.

А тебе не покуй,убогий?

Куйли тогда здесь торчишь?


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:23) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
слава яйцам


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Замечательно!
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Батька (Сегодня, 11:07) #
  • +3
  •  (5)

116 игр за Спартак, 16 голов, 11 голевых передач !!
хороший результат !!
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: Ник110 Красноярск (Сегодня, 11:06) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Sewer 79
покуй.
футболист посредственный, но свиньям в радость.

покуй пи..ру колготки
Регистрация: 25.01.2009
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:02) #
  • -7
  •  (15)

покуй.
футболист посредственный, но свиньям в радость.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Батька (Сегодня, 11:01) #
  • +2
  •  (6)

хорошо
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:57) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и определились.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: trent (Сегодня, 10:57) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну и хорошо...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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