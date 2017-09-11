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"Рубин" занял 2 млрд рублей у банка, который позже был признан банкротом

"Рубин" из-за санкций УЕФА и несоответствия финансовому fair play в 6 млн евро занимал средства у ПАО "Татфондбанк", чтобы погасить часть долгов, скопившихся с 2010 года, передает "Бизнес online". Сообщается, что общая сумма задолженности составляла от 5 до 9 млрд рублей.

Напомним, что в апреле 2017 года "Татфондбанк" был признан банкротом. В марте у банка была отозвана лицензия и было введено конкурсное управление.

"Связьинвестнефтехим" взял на себя долги клуба, после чего из-за неуплаты агенство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд. Особенностью иска конкурсного управляющего ТФБ к НО "Фонд содействия развитию физической культуры и спорта" более чем на 2 миллиарда рублей стало почти полное отсутствие оригиналов документов как со стороны истца, так и со стороны ответчика.

"Дело в том, что на тот период по итогам нескольких лет на "Рубин" были наложены санкции со стороны УЕФА, его оштрафовали на 6 миллионов евро за несоответствие финансовым требованиям федерации. А поскольку предполагалось участие "Рубина" в играх на международном уровне, нужно было как-то им помочь.

Нужно было хотя бы на короткий срок очистить "Рубин" от финансовых долгов, чтобы клуб смог пройти процедуру лицензирования для участия в международных соревнованиях. Своих денег у нас не было, поэтому было принято решение помочь таким образом – забрав на себя его долги", – сказал экс-генеральный директор клуба Айрат Гараев.
Теги: Рубин
Сегодня, 10:59
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№6 Написал: trent (Сегодня, 11:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гос клубы они такие....


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№5 Написал: Академия (Сегодня, 11:35) #
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о чем речь? брал когда , когда стал банкротом-разница 7-8 лет. В чем суть поста не пойму? Обща я сумма задолженности от 5 до 9 млрд-это что за разбег такой в сумме? Кстати даже если и 5 лярдов, то сумма то совсем не маленькая, почти 125 млн. долларов на тот период. распил не хилый я смотрю был
Регистрация: 20.06.2016
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:32) #
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Болеет за:
«Локомотив»
- Простите, Рубин и банк тоже развалил? Однако умельцы.
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 11:24) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рубин просто черная вдова! laughing
Регистрация: 6.02.2008
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:22) #
  • +1
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online

Так кто у кого в долг брал? банк что кредит потребовал назад вернуть? Какая проблема платить проценты новому хозяину банка?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Который после этого стал банкротом...
Регистрация: 22.08.2007
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