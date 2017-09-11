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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Рубин" занял 2 млрд рублей у банка, который позже был признан банкротом
"Рубин" из-за санкций УЕФА и несоответствия финансовому fair play в 6 млн евро занимал средства у ПАО "Татфондбанк", чтобы погасить часть долгов, скопившихся с 2010 года, передает "Бизнес online". Сообщается, что общая сумма задолженности составляла от 5 до 9 млрд рублей.
Напомним, что в апреле 2017 года "Татфондбанк" был признан банкротом. В марте у банка была отозвана лицензия и было введено конкурсное управление.
"Связьинвестнефтехим" взял на себя долги клуба, после чего из-за неуплаты агенство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд. Особенностью иска конкурсного управляющего ТФБ к НО "Фонд содействия развитию физической культуры и спорта" более чем на 2 миллиарда рублей стало почти полное отсутствие оригиналов документов как со стороны истца, так и со стороны ответчика.
"Дело в том, что на тот период по итогам нескольких лет на "Рубин" были наложены санкции со стороны УЕФА, его оштрафовали на 6 миллионов евро за несоответствие финансовым требованиям федерации. А поскольку предполагалось участие "Рубина" в играх на международном уровне, нужно было как-то им помочь.
Нужно было хотя бы на короткий срок очистить "Рубин" от финансовых долгов, чтобы клуб смог пройти процедуру лицензирования для участия в международных соревнованиях. Своих денег у нас не было, поэтому было принято решение помочь таким образом – забрав на себя его долги", – сказал экс-генеральный директор клуба Айрат Гараев.
Напомним, что в апреле 2017 года "Татфондбанк" был признан банкротом. В марте у банка была отозвана лицензия и было введено конкурсное управление.
"Связьинвестнефтехим" взял на себя долги клуба, после чего из-за неуплаты агенство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд. Особенностью иска конкурсного управляющего ТФБ к НО "Фонд содействия развитию физической культуры и спорта" более чем на 2 миллиарда рублей стало почти полное отсутствие оригиналов документов как со стороны истца, так и со стороны ответчика.
"Дело в том, что на тот период по итогам нескольких лет на "Рубин" были наложены санкции со стороны УЕФА, его оштрафовали на 6 миллионов евро за несоответствие финансовым требованиям федерации. А поскольку предполагалось участие "Рубина" в играх на международном уровне, нужно было как-то им помочь.
Нужно было хотя бы на короткий срок очистить "Рубин" от финансовых долгов, чтобы клуб смог пройти процедуру лицензирования для участия в международных соревнованиях. Своих денег у нас не было, поэтому было принято решение помочь таким образом – забрав на себя его долги", – сказал экс-генеральный директор клуба Айрат Гараев.
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