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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Стивен Джеррард: ненавидел Фердинанда и Невилла, но приходилось притворяться друзьями
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался о своей антипатии к защитникам "Манчестер Юнайтед" и своим партнерам по сборной Англии Фердинанду и Невиллу.
"Когда ты становишься в подтрибунном помещении напротив Рио и Гари Невилла, то хочешь сделать всё, чтобы победить их. Ты испытываешь ненависть - именно так со мной тогда и было. Когда я встречался с ними в сборной Англии, то притворялся, будто они мне нравятся. И только когда твоя и их карьера закончена, начинается настоящая дружба.
Сейчас не испытываю ничего, кроме уважения, по отношению к Фердинанду, ведь он всю жизнь играл за великие клубы. Теперь я наслаждаюсь работой с ним на телеканале", - цитирует Джеррарда "Газета.Ru" со ссылкой на Metro News.
"Когда ты становишься в подтрибунном помещении напротив Рио и Гари Невилла, то хочешь сделать всё, чтобы победить их. Ты испытываешь ненависть - именно так со мной тогда и было. Когда я встречался с ними в сборной Англии, то притворялся, будто они мне нравятся. И только когда твоя и их карьера закончена, начинается настоящая дружба.
Сейчас не испытываю ничего, кроме уважения, по отношению к Фердинанду, ведь он всю жизнь играл за великие клубы. Теперь я наслаждаюсь работой с ним на телеканале", - цитирует Джеррарда "Газета.Ru" со ссылкой на Metro News.
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