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Стивен Джеррард: ненавидел Фердинанда и Невилла, но приходилось притворяться друзьями

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался о своей антипатии к защитникам "Манчестер Юнайтед" и своим партнерам по сборной Англии Фердинанду и Невиллу.

"Когда ты становишься в подтрибунном помещении напротив Рио и Гари Невилла, то хочешь сделать всё, чтобы победить их. Ты испытываешь ненависть - именно так со мной тогда и было. Когда я встречался с ними в сборной Англии, то притворялся, будто они мне нравятся. И только когда твоя и их карьера закончена, начинается настоящая дружба.

Сейчас не испытываю ничего, кроме уважения, по отношению к Фердинанду, ведь он всю жизнь играл за великие клубы. Теперь я наслаждаюсь работой с ним на телеканале", - цитирует Джеррарда "Газета.Ru" со ссылкой на Metro News.
Теги: Джеррард
Сегодня, 11:34
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не понимаем оч чём он. у нас принято после дерби ходить на рыбалку, встречаться семьями, после других матчах летать на одном самолёте.
этот тип с луны свалился


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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