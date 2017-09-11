Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:20
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
Вчера 23:08
Леонардо Бонуччи: нам нужно расти и улучшаться
Леонардо Бонуччи: нам нужно расти и улучшаться
Вчера 22:04
Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно (35)
Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно (35)
Вчера 21:42
"Сельта" одолела "Алавес"
"Сельта" одолела "Алавес"
Вчера 21:37
Александр Кокорин: посмотрели видео, пенальти на мне был (32)
Александр Кокорин: посмотрели видео, пенальти на мне был (32)
Вчера 21:04
"Шальке" на своем поле обыграл "Штутгарт"
"Шальке" на своем поле обыграл "Штутгарт"
Вчера 20:58
"Локомотив" упустил победу над "Ахматом" (25)
"Локомотив" упустил победу над "Ахматом" (25)
Вчера 20:55
"Динамо" СПб уступило "Авангарду" (1)
"Динамо" СПб уступило "Авангарду" (1)
Вчера 20:32
Зинедин Зидан: беспокоит, что не можем забить первыми (2)
Зинедин Зидан: беспокоит, что не можем забить первыми (2)
Вчера 20:14
"Ньюкасл" одержал победу над "Суонси"
"Ньюкасл" одержал победу над "Суонси"
Первая победа "Тюмени", голевые подвиги Козлова, Панюкова и Делькина. Обзор 13-го тура ФНЛ
Лучшая лига мира отгремела взрывным туром, остается лишь игра "Спартака-2" и "Крыльев Советов", но и без нее есть о чем рассказать - в традиционном обзоре от Rusfootball.info
"Енисей" продолжает лидировать
Понятно, что у "Крыльев" осталась игра в запасе, которая состоится сегодня, но "Енисей" со своей задачей не допустить осечку справился. Под раздачу в Красноярске попала "Луч-Энергия", которую уже на 6-й минуте пробил лучший бомбардир ФНЛ Андрей Козлов (13-й гол в 13-ти матчах, поразительная результативность). Далее подопечные Аленичева осуществили вынос дальневосточников, в концовке первого тайма забили Гарбуз и Саркисов, интрига была тем самым убита, на 80-й минуте Михаил Комков оформил окончательный счет 4:0 в пользу "Енисея". Красноярцы набрали сумасшедший ход, а великолепная форма Андрея Козлова достойна отдельного упоминания.
"Авангард" внезапно побеждает "Динамо" в Санкт-Петербурге
"Динамо" так приучило всех к высокой организации игры, что действия команды Точилина в первом тайме игры с курянами не поддавались какому-то логическому объяснению. Гости дважды воспользовались грубыми ошибками динамовцев, отличились Ильнур Альшин (прямым ударом со штрафного метров с 35) и Дмитрий Коробов. Точилин после перерыва поменял трех игроков сразу, инициативу перехватить удалось, но "Авангард" здорово действовал в обороне, позволил забить хозяевам только раз, гол забил Киреенко. Неожиданное поражение не отбросило "Динамо" назад, но позволило приблизиться к третьей строчке оппонентам.
"Тамбов" врывается в зону стыков
Команда Талалаева дома, если поймает нужную волну, практически неудержима, вот и "Томи" не повезло оказаться в этот раз в гостях у "Тамбова". Счет открыл Алексей Скворцов, после чего томичи ответили голом Алексея Померко. "Тамбов" усилил давление и заработал пенальти, который реализовал Сергей Шевчук. После перерыва расстановка сил на поле не изменилась, а окончательно гостей похоронил автогол Анте Пульича. "Тамбов" набирает три очка и перебирается на четвертое место, ведь "Балтика" и "Шинник" в этом туре очки потеряли.
Первая победа Маминова в "Тюмени"
После безвольного выезда в Астрахань на тюменскую команду обрушили весь свой гнев болельщики, с которыми клуб устроил настоящую войну, отгородив от высказываний официальный сайт и официальную группу "Вконтакте". Многие ожидали продолжения неудачной серии, но Владимир Маминов сумел в короткие сроки перестроить игру команды, попробовав схему с пятью защитниками. Она дала результат, молодой форвард Юсупов, арендованный у "Урала" принес команде три очка, продавив сначала оборону "Шинника" сам, а потом сделав голевую скидку на Лешонка. 2:0 - у "Тюмени" появляются перспективы выбраться из зоны вылета. А "Шинник" уже проигрывает два матча подряд.
"Оренбург" громит "Химки"
У Федотова в "Оренбурге" пока все получается, в качестве разминочной груши в гости к прошлогоднему участнику Премьер-Лиги пожаловали кризисные "Химки". Уже в первом тайме "Химки" получили четыре гола в свои ворота, забив лишь однажды (и то - с пенальти), после перерыва гости сумели сократить разницу в счете с помощью гола Кузьмичева, но Артем Делькин восстановил преимущество "Оренбурга", оформив дубль и красивый счет 5:2. Возвращение самарского гения? "Оренбург", тем временем перемещается на седьмое место, до питерского "Динамо" дистанция сейчас всего три очка.
Перестрелка "Кубани" и "Зенита-2"
Веселый матч получился на Малой спортивной арене "Петровского", в котором "Зенит-2" имел шанс обыграть гостей из Краснодара, но "Кубань" спаслась на последних секундах, когда гол забил бывший спартаковец Обухов, сделав счет 3:3. В этой игре также отличился Андрей Панюков, которого уже сватают в основной состав "Зенита". Но у сине-бело-голубых Кокорин неплох да и в Дзюбе Манчини еще не совсем разочаровался, посмотрим, заметит ли итальянец забивного резервиста. Обычно в "Зените" с шансами для молодежи дело обстоит так себе, чай, не нулевые на дворе.
В других матчах "Балтика" неожиданно не сумела продавить "Олимпиец" в Калининграде, а "Сибирь" дома сыграла 1:1 с прагматичным "Волгарем". В битве аутсайдеров со счетом 2:0 оказался сильнее "Факел", одолевший в Воронеже "Ротор" (об этой игре чуть ниже). Остается еще одна встреча - "Спартак-2" сегодня принимает "Крылья Советов", но самарская команда свое второе место точно не уступит по итогам тура, а вот "Енисей" догонять надо.
Гол тура
Ну вот и подвезли нам шедевр! Был, конечно, курьезный гол Ильнура Альшина в ворота питерского "Динамо", но там все-таки было чистое везение. А вот защитник "Факела" Максим Осипенко забил красивейший гол в ворота "Ротора", причем это был спланированный ход, после розыгрыша углового игрока никто не прикрыл, а он взял и бахнул с 30 метров в девятку. Просто шикарный гол! Смотреть с 1:45.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Енисей" продолжает лидировать
Понятно, что у "Крыльев" осталась игра в запасе, которая состоится сегодня, но "Енисей" со своей задачей не допустить осечку справился. Под раздачу в Красноярске попала "Луч-Энергия", которую уже на 6-й минуте пробил лучший бомбардир ФНЛ Андрей Козлов (13-й гол в 13-ти матчах, поразительная результативность). Далее подопечные Аленичева осуществили вынос дальневосточников, в концовке первого тайма забили Гарбуз и Саркисов, интрига была тем самым убита, на 80-й минуте Михаил Комков оформил окончательный счет 4:0 в пользу "Енисея". Красноярцы набрали сумасшедший ход, а великолепная форма Андрея Козлова достойна отдельного упоминания.
"Авангард" внезапно побеждает "Динамо" в Санкт-Петербурге
"Динамо" так приучило всех к высокой организации игры, что действия команды Точилина в первом тайме игры с курянами не поддавались какому-то логическому объяснению. Гости дважды воспользовались грубыми ошибками динамовцев, отличились Ильнур Альшин (прямым ударом со штрафного метров с 35) и Дмитрий Коробов. Точилин после перерыва поменял трех игроков сразу, инициативу перехватить удалось, но "Авангард" здорово действовал в обороне, позволил забить хозяевам только раз, гол забил Киреенко. Неожиданное поражение не отбросило "Динамо" назад, но позволило приблизиться к третьей строчке оппонентам.
"Тамбов" врывается в зону стыков
Команда Талалаева дома, если поймает нужную волну, практически неудержима, вот и "Томи" не повезло оказаться в этот раз в гостях у "Тамбова". Счет открыл Алексей Скворцов, после чего томичи ответили голом Алексея Померко. "Тамбов" усилил давление и заработал пенальти, который реализовал Сергей Шевчук. После перерыва расстановка сил на поле не изменилась, а окончательно гостей похоронил автогол Анте Пульича. "Тамбов" набирает три очка и перебирается на четвертое место, ведь "Балтика" и "Шинник" в этом туре очки потеряли.
Первая победа Маминова в "Тюмени"
После безвольного выезда в Астрахань на тюменскую команду обрушили весь свой гнев болельщики, с которыми клуб устроил настоящую войну, отгородив от высказываний официальный сайт и официальную группу "Вконтакте". Многие ожидали продолжения неудачной серии, но Владимир Маминов сумел в короткие сроки перестроить игру команды, попробовав схему с пятью защитниками. Она дала результат, молодой форвард Юсупов, арендованный у "Урала" принес команде три очка, продавив сначала оборону "Шинника" сам, а потом сделав голевую скидку на Лешонка. 2:0 - у "Тюмени" появляются перспективы выбраться из зоны вылета. А "Шинник" уже проигрывает два матча подряд.
"Оренбург" громит "Химки"
У Федотова в "Оренбурге" пока все получается, в качестве разминочной груши в гости к прошлогоднему участнику Премьер-Лиги пожаловали кризисные "Химки". Уже в первом тайме "Химки" получили четыре гола в свои ворота, забив лишь однажды (и то - с пенальти), после перерыва гости сумели сократить разницу в счете с помощью гола Кузьмичева, но Артем Делькин восстановил преимущество "Оренбурга", оформив дубль и красивый счет 5:2. Возвращение самарского гения? "Оренбург", тем временем перемещается на седьмое место, до питерского "Динамо" дистанция сейчас всего три очка.
Перестрелка "Кубани" и "Зенита-2"
Веселый матч получился на Малой спортивной арене "Петровского", в котором "Зенит-2" имел шанс обыграть гостей из Краснодара, но "Кубань" спаслась на последних секундах, когда гол забил бывший спартаковец Обухов, сделав счет 3:3. В этой игре также отличился Андрей Панюков, которого уже сватают в основной состав "Зенита". Но у сине-бело-голубых Кокорин неплох да и в Дзюбе Манчини еще не совсем разочаровался, посмотрим, заметит ли итальянец забивного резервиста. Обычно в "Зените" с шансами для молодежи дело обстоит так себе, чай, не нулевые на дворе.
В других матчах "Балтика" неожиданно не сумела продавить "Олимпиец" в Калининграде, а "Сибирь" дома сыграла 1:1 с прагматичным "Волгарем". В битве аутсайдеров со счетом 2:0 оказался сильнее "Факел", одолевший в Воронеже "Ротор" (об этой игре чуть ниже). Остается еще одна встреча - "Спартак-2" сегодня принимает "Крылья Советов", но самарская команда свое второе место точно не уступит по итогам тура, а вот "Енисей" догонять надо.
Гол тура
Ну вот и подвезли нам шедевр! Был, конечно, курьезный гол Ильнура Альшина в ворота питерского "Динамо", но там все-таки было чистое везение. А вот защитник "Факела" Максим Осипенко забил красивейший гол в ворота "Ротора", причем это был спланированный ход, после розыгрыша углового игрока никто не прикрыл, а он взял и бахнул с 30 метров в девятку. Просто шикарный гол! Смотреть с 1:45.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.