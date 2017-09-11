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Первая победа "Тюмени", голевые подвиги Козлова, Панюкова и Делькина. Обзор 13-го тура ФНЛ

Лучшая лига мира отгремела взрывным туром, остается лишь игра "Спартака-2" и "Крыльев Советов", но и без нее есть о чем рассказать - в традиционном обзоре от Rusfootball.info

"Енисей" продолжает лидировать

Понятно, что у "Крыльев" осталась игра в запасе, которая состоится сегодня, но "Енисей" со своей задачей не допустить осечку справился. Под раздачу в Красноярске попала "Луч-Энергия", которую уже на 6-й минуте пробил лучший бомбардир ФНЛ Андрей Козлов (13-й гол в 13-ти матчах, поразительная результативность). Далее подопечные Аленичева осуществили вынос дальневосточников, в концовке первого тайма забили Гарбуз и Саркисов, интрига была тем самым убита, на 80-й минуте Михаил Комков оформил окончательный счет 4:0 в пользу "Енисея". Красноярцы набрали сумасшедший ход, а великолепная форма Андрея Козлова достойна отдельного упоминания.

"Авангард" внезапно побеждает "Динамо" в Санкт-Петербурге

"Динамо" так приучило всех к высокой организации игры, что действия команды Точилина в первом тайме игры с курянами не поддавались какому-то логическому объяснению. Гости дважды воспользовались грубыми ошибками динамовцев, отличились Ильнур Альшин (прямым ударом со штрафного метров с 35) и Дмитрий Коробов. Точилин после перерыва поменял трех игроков сразу, инициативу перехватить удалось, но "Авангард" здорово действовал в обороне, позволил забить хозяевам только раз, гол забил Киреенко. Неожиданное поражение не отбросило "Динамо" назад, но позволило приблизиться к третьей строчке оппонентам.



"Тамбов" врывается в зону стыков

Команда Талалаева дома, если поймает нужную волну, практически неудержима, вот и "Томи" не повезло оказаться в этот раз в гостях у "Тамбова". Счет открыл Алексей Скворцов, после чего томичи ответили голом Алексея Померко. "Тамбов" усилил давление и заработал пенальти, который реализовал Сергей Шевчук. После перерыва расстановка сил на поле не изменилась, а окончательно гостей похоронил автогол Анте Пульича. "Тамбов" набирает три очка и перебирается на четвертое место, ведь "Балтика" и "Шинник" в этом туре очки потеряли.

Первая победа Маминова в "Тюмени"

После безвольного выезда в Астрахань на тюменскую команду обрушили весь свой гнев болельщики, с которыми клуб устроил настоящую войну, отгородив от высказываний официальный сайт и официальную группу "Вконтакте". Многие ожидали продолжения неудачной серии, но Владимир Маминов сумел в короткие сроки перестроить игру команды, попробовав схему с пятью защитниками. Она дала результат, молодой форвард Юсупов, арендованный у "Урала" принес команде три очка, продавив сначала оборону "Шинника" сам, а потом сделав голевую скидку на Лешонка. 2:0 - у "Тюмени" появляются перспективы выбраться из зоны вылета. А "Шинник" уже проигрывает два матча подряд.

"Оренбург" громит "Химки"

У Федотова в "Оренбурге" пока все получается, в качестве разминочной груши в гости к прошлогоднему участнику Премьер-Лиги пожаловали кризисные "Химки". Уже в первом тайме "Химки" получили четыре гола в свои ворота, забив лишь однажды (и то - с пенальти), после перерыва гости сумели сократить разницу в счете с помощью гола Кузьмичева, но Артем Делькин восстановил преимущество "Оренбурга", оформив дубль и красивый счет 5:2. Возвращение самарского гения? "Оренбург", тем временем перемещается на седьмое место, до питерского "Динамо" дистанция сейчас всего три очка.

Перестрелка "Кубани" и "Зенита-2"

Веселый матч получился на Малой спортивной арене "Петровского", в котором "Зенит-2" имел шанс обыграть гостей из Краснодара, но "Кубань" спаслась на последних секундах, когда гол забил бывший спартаковец Обухов, сделав счет 3:3. В этой игре также отличился Андрей Панюков, которого уже сватают в основной состав "Зенита". Но у сине-бело-голубых Кокорин неплох да и в Дзюбе Манчини еще не совсем разочаровался, посмотрим, заметит ли итальянец забивного резервиста. Обычно в "Зените" с шансами для молодежи дело обстоит так себе, чай, не нулевые на дворе.

В других матчах "Балтика" неожиданно не сумела продавить "Олимпиец" в Калининграде, а "Сибирь" дома сыграла 1:1 с прагматичным "Волгарем". В битве аутсайдеров со счетом 2:0 оказался сильнее "Факел", одолевший в Воронеже "Ротор" (об этой игре чуть ниже). Остается еще одна встреча - "Спартак-2" сегодня принимает "Крылья Советов", но самарская команда свое второе место точно не уступит по итогам тура, а вот "Енисей" догонять надо.

Гол тура

Ну вот и подвезли нам шедевр! Был, конечно, курьезный гол Ильнура Альшина в ворота питерского "Динамо", но там все-таки было чистое везение. А вот защитник "Факела" Максим Осипенко забил красивейший гол в ворота "Ротора", причем это был спланированный ход, после розыгрыша углового игрока никто не прикрыл, а он взял и бахнул с 30 метров в девятку. Просто шикарный гол! Смотреть с 1:45.



Первая победа "Тюмени", голевые подвиги Козлова, Панюкова и Делькина. Обзор 13-го тура ФНЛ



Александр Симбирский, Rusfootball.info
Теги: Енисей Тамбов Тюмень
Сегодня, 11:49
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