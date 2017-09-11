СМИ: защитник "Палмейрас" Йерри Мина перейдет в "Барселону" после ЧМ-2018

Защитник "Палмейрас" Йерри Мина после ЧМ-2018 станет игроком "Барселоны", передает Sport.es. Ранее планировалось, что футболист присоединится к каталонцам в январе.Такое решение было принято по итогам переговоров в Барселоне между техническим директором бразильского клуба Алешандре Маттосом и руководством каталонцев."Барселона" использует право первоочередной покупки 22-летнего колумбийца, а "Палмейрас" смогжет задействовать Мину на групповой стадии Кубка Либертадорес. Трансфер Мины обойдется сине-гранатовым в 9 миллионов евро.