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Руди Гарсия: фанаты "Марселя" кричат о моей отставке? Это нормально

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия после поражения в матче 5-го тура чемпионата Франции с "Ренном" (1:3) заявил, что не удивлен скандированию фанатов с призывом подать в отставку.

"Это нормально, ведь фанаты хотят побед. Мы проиграли дома, и им в психологическом плане было тяжело. Теперь мы будем работать с удвоенной силой и готовиться к играм Лиги Европы.

Мне самому грустно, я не хочу видеть такую игру "Марселя", мы можем играть лучше", - цитирует Гарсию L’Equipe.
Теги: Марсель
Сегодня, 12:26
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№2 Написал: михайл назаров (Сегодня, 13:42) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---
http://sem.chat/kachok
Регистрация: 11.09.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:44) #
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Ему нужно время,он сделает команду!
Регистрация: 27.07.2016
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