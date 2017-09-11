Руди Гарсия: фанаты "Марселя" кричат о моей отставке? Это нормально

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия после поражения в матче 5-го тура чемпионата Франции с "Ренном" (1:3) заявил, что не удивлен скандированию фанатов с призывом подать в отставку."Это нормально, ведь фанаты хотят побед. Мы проиграли дома, и им в психологическом плане было тяжело. Теперь мы будем работать с удвоенной силой и готовиться к играм Лиги Европы.Мне самому грустно, я не хочу видеть такую игру "Марселя", мы можем играть лучше", - цитирует Гарсию L’Equipe.