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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Руди Гарсия: фанаты "Марселя" кричат о моей отставке? Это нормально
Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия после поражения в матче 5-го тура чемпионата Франции с "Ренном" (1:3) заявил, что не удивлен скандированию фанатов с призывом подать в отставку.
"Это нормально, ведь фанаты хотят побед. Мы проиграли дома, и им в психологическом плане было тяжело. Теперь мы будем работать с удвоенной силой и готовиться к играм Лиги Европы.
Мне самому грустно, я не хочу видеть такую игру "Марселя", мы можем играть лучше", - цитирует Гарсию L’Equipe.
"Это нормально, ведь фанаты хотят побед. Мы проиграли дома, и им в психологическом плане было тяжело. Теперь мы будем работать с удвоенной силой и готовиться к играм Лиги Европы.
Мне самому грустно, я не хочу видеть такую игру "Марселя", мы можем играть лучше", - цитирует Гарсию L’Equipe.
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