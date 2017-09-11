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Матчи "Локомотива" и "Зенита" в Лиге Европы будут судить турки и датчане

Матч первого тура Лиги Европы между датским "Копенгагеном" и "Локомотивом" будет судить турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком, информирует официальный сайт УЕФА.

Помогать Гечеку будут Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, дополнительные помощники - Мете Калкаван и Арда Кардешлер, четвертый рефери – Серкан Ок.

На игре "Вардара" с "Зенитом" будет работать датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Помощники - Хенрик Ларсен и Хейне Серенсен, дополнительные арбитры - Микаэль Тюкгор и Йенс Мое. Четвертым рефери назначен Ларс Рикс.
Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 12:47
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