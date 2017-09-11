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"Спартак" в Словении будет судить арбитр матча "Барселона" - "ПСЖ" (6:1)

Стали известны арбитры на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между "Марибором" и "Спартаком".

Игру в Словении будет судить 39-летний немецкий арбитр Дениз Айтекин, который в прошлом сезоне обслуживал матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1).

Напомним, "Марибор" примет "Спартак" 13 сентября. Начало игры – в 21.45 vcr/

УЕФА
Теги: Спартак
Сегодня, 12:52
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7
(3)
№7 Написал: михайл назаров (Сегодня, 13:42) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---
http://sem.chat/kachok
Регистрация: 11.09.2017
№6 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:23) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Значит комедия обеспечена...
Регистрация: 8.02.2011
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 13:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
что за грязные намёки??? flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 13:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Пишите поменьше про судей и больше про команды и саму игру!!!
Регистрация: 23.01.2012
№3 Написал: Anturage (Сегодня, 13:01) #
  • +6
  •  (8)
online

Лиги Европы?
Регистрация: 2.08.2017
№2 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 13:00) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Если не будем сопли жевать, то похрену какой судья.
Регистрация: 12.03.2014
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:55) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
"Повезло" российским клубам с судьями!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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