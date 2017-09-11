"Спартак" в Словении будет судить арбитр матча "Барселона" - "ПСЖ" (6:1)

Стали известны арбитры на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между "Марибором" и "Спартаком".Игру в Словении будет судить 39-летний немецкий арбитр Дениз Айтекин, который в прошлом сезоне обслуживал матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1).Напомним, "Марибор" примет "Спартак" 13 сентября. Начало игры – в 21.45 vcr/