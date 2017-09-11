Опрос:

Новости партнеров

Эмин Махмудов продолжит карьеру в "Нефтчи"

Бывший полузащитник "Спартака" Эмин Махмудов продолжит карьеру в Азербайджане, передает Azerifootball.

Сообщается, что 25-летний хавбек перейдет в бакинский "Нефтчи" на правах свободного агента. Напомним, в августе Махмудов расторг контракт с португальской "Боавиштой".
Теги: Махмудов
Сегодня, 13:03
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: михайл назаров (Сегодня, 13:39) #
  • -5
  •  (5)

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---
http://sem.chat/kachok
Регистрация: 11.09.2017
№2 Написал: grisha (Сегодня, 13:26) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
тот тот который на Веллитона похож внешне ?

Неа !
Тот сидит напротив от клетки, где сидит веллитон))))))))))))))
Смотрят друг на друга и плюются в поситителей бананами )))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (2)

Этот тот который на Веллитона похож внешне ?
Регистрация: 9.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.