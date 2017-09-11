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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эмин Махмудов продолжит карьеру в "Нефтчи"
Бывший полузащитник "Спартака" Эмин Махмудов продолжит карьеру в Азербайджане, передает Azerifootball.
Сообщается, что 25-летний хавбек перейдет в бакинский "Нефтчи" на правах свободного агента. Напомним, в августе Махмудов расторг контракт с португальской "Боавиштой".
Сообщается, что 25-летний хавбек перейдет в бакинский "Нефтчи" на правах свободного агента. Напомним, в августе Махмудов расторг контракт с португальской "Боавиштой".
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