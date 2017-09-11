Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:20
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (5)
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (5)
Вчера 23:08
Леонардо Бонуччи: нам нужно расти и улучшаться
Леонардо Бонуччи: нам нужно расти и улучшаться
Вчера 22:04
Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно (37)
Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно (37)
Вчера 21:42
"Сельта" одолела "Алавес"
"Сельта" одолела "Алавес"
Андрей Бутенко: гендиректор "Динамо" несет профессиональную футбольную ересь
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко ответил на высказывание гендиректора "Динамо" Евгения Муравьёва, который остался недоволен решением арбитра в матче с "Зенитом" (0:0).
Судья Алексей Сухой в конце первого тайма показал желтую карточку полузащитнику Самба Соу, которая стала для него четвертой в сезоне. Следующий матч с "Арсеналом" малиец пропустит.
"Хочу задать встречный вопрос господину Муравьёву. Если игрок делает умышленный удар рукой по лицу, но делает это впервые за матч, то его не надо наказывать? Надо в таком случае учитывать, что он первый раз нарушил? Это риторический вопрос.
Откровенно говоря, генеральный директор "Динамо" несет профессиональную футбольную ересь. Меня поражает восприятие господином Муравьёвым футбольной и правовой действительности.
По тем критериям, которые он приводит, - 50% нарушений в футболе не должны наказываться, ведь игроки нарушили впервые за матч", - цитирует Бутенко "Чемпионат".
Судья Алексей Сухой в конце первого тайма показал желтую карточку полузащитнику Самба Соу, которая стала для него четвертой в сезоне. Следующий матч с "Арсеналом" малиец пропустит.
"Хочу задать встречный вопрос господину Муравьёву. Если игрок делает умышленный удар рукой по лицу, но делает это впервые за матч, то его не надо наказывать? Надо в таком случае учитывать, что он первый раз нарушил? Это риторический вопрос.
Откровенно говоря, генеральный директор "Динамо" несет профессиональную футбольную ересь. Меня поражает восприятие господином Муравьёвым футбольной и правовой действительности.
По тем критериям, которые он приводит, - 50% нарушений в футболе не должны наказываться, ведь игроки нарушили впервые за матч", - цитирует Бутенко "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.