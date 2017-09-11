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Андрей Бутенко: гендиректор "Динамо" несет профессиональную футбольную ересь

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко ответил на высказывание гендиректора "Динамо" Евгения Муравьёва, который остался недоволен решением арбитра в матче с "Зенитом" (0:0).

Судья Алексей Сухой в конце первого тайма показал желтую карточку полузащитнику Самба Соу, которая стала для него четвертой в сезоне. Следующий матч с "Арсеналом" малиец пропустит.

"Хочу задать встречный вопрос господину Муравьёву. Если игрок делает умышленный удар рукой по лицу, но делает это впервые за матч, то его не надо наказывать? Надо в таком случае учитывать, что он первый раз нарушил? Это риторический вопрос.

Откровенно говоря, генеральный директор "Динамо" несет профессиональную футбольную ересь. Меня поражает восприятие господином Муравьёвым футбольной и правовой действительности.

По тем критериям, которые он приводит, - 50% нарушений в футболе не должны наказываться, ведь игроки нарушили впервые за матч", - цитирует Бутенко "Чемпионат".
Теги: Бутенко Динамо
Сегодня, 13:36
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№1 Написал: михайл назаров (Сегодня, 13:38) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---
http://sem.chat/kachok
Регистрация: 11.09.2017
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