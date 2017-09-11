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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Кононов: игра с "Локомотивом" оставила хорошее впечатление
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал домашний матч с «Локомотивом» (1:1) в рамках 9-го тура РФПЛ.
– В целом, игра оставила хорошее впечатление. Конечно, в первом тайме нам нужно было сыграть получше – поагрессивнее, включать скорости, атаковать без потерь. Ребята играли строго и дисциплинированно. Нам не хватало выхода из отбора в атаку, без потерь. Атака должна была быть быстрой и с результатом.
У нас было две неплохих атаки, но не удалось их реализовать. Здорово пробил Семенов головой, но Гильерме выручил соперников. Во втором тайме мы планировали делать замены именно чтобы усилить игру. Минут 20-25 мы провели очень мощно – были и моменты, и забитый гол. Доволен игрой и самоотдачей ребят, к сожалению, выиграть не удалось. Мы все из-за этого переживаем, это не хорошо, это плохо.
– Раванелли вышел на замену и забил гол, тем не менее, почему мы не увидели на поле Роши? Он играет за сборную, забивает…
– Сборная – это одно, а клуб – совсем другое. У нас конкуренция. Я верю в Роши, он хорошо работает на тренировках. Но я смотрел за ним на тренировках, он приехал достаточно усталым, так как сыграл два матча за сборную по 90 минут. Я рассматривал разные варианты, были мысли, кого выпустить, Роши или Раванелли, и в данном случае выбор остановился на Раванелли. Роши будет играть, он получит шанс.
ФК "Ахмат"
– В целом, игра оставила хорошее впечатление. Конечно, в первом тайме нам нужно было сыграть получше – поагрессивнее, включать скорости, атаковать без потерь. Ребята играли строго и дисциплинированно. Нам не хватало выхода из отбора в атаку, без потерь. Атака должна была быть быстрой и с результатом.
У нас было две неплохих атаки, но не удалось их реализовать. Здорово пробил Семенов головой, но Гильерме выручил соперников. Во втором тайме мы планировали делать замены именно чтобы усилить игру. Минут 20-25 мы провели очень мощно – были и моменты, и забитый гол. Доволен игрой и самоотдачей ребят, к сожалению, выиграть не удалось. Мы все из-за этого переживаем, это не хорошо, это плохо.
– Раванелли вышел на замену и забил гол, тем не менее, почему мы не увидели на поле Роши? Он играет за сборную, забивает…
– Сборная – это одно, а клуб – совсем другое. У нас конкуренция. Я верю в Роши, он хорошо работает на тренировках. Но я смотрел за ним на тренировках, он приехал достаточно усталым, так как сыграл два матча за сборную по 90 минут. Я рассматривал разные варианты, были мысли, кого выпустить, Роши или Раванелли, и в данном случае выбор остановился на Раванелли. Роши будет играть, он получит шанс.
ФК "Ахмат"
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