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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Амкар" подписал Брауна Форбса (фото)
"Амкар" подписал контракт с костариканцем Брауном Форбсом. С 2013-го года Форбс играет в России, и "Амкар" будет уже шестым клубом РФПЛ в его карьере после "Крыльев Советов", "Уфы", "Ростова", "Арсенала" и "Анжи".
– На мой взгляд, Форбс – один из самых недооцененных легионеров российского футбола, – заявил спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский. – Во-первых, он – настоящий универсал: который может с равным успехом сыграть на любой позиции – и в защите, и в средней линии и в нападении. Во-вторых, мы подписали очень обучаемого и дисциплинированного игрока, который по не зависящим от него причинам не смог проявить себя в предыдущих клубах и сейчас буквально рвется в бой. Надеюсь, Форбс очень быстро сумеет убедить поклонников "Амкара" в том, что мы сделали удачное приобретение. И соперников "Амкара" - тоже.
ФК "Амкар"
– На мой взгляд, Форбс – один из самых недооцененных легионеров российского футбола, – заявил спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский. – Во-первых, он – настоящий универсал: который может с равным успехом сыграть на любой позиции – и в защите, и в средней линии и в нападении. Во-вторых, мы подписали очень обучаемого и дисциплинированного игрока, который по не зависящим от него причинам не смог проявить себя в предыдущих клубах и сейчас буквально рвется в бой. Надеюсь, Форбс очень быстро сумеет убедить поклонников "Амкара" в том, что мы сделали удачное приобретение. И соперников "Амкара" - тоже.
ФК "Амкар"
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