"Амкар" подписал Брауна Форбса (фото)

"Амкар" подписал контракт с костариканцем Брауном Форбсом. С 2013-го года Форбс играет в России, и "Амкар" будет уже шестым клубом РФПЛ в его карьере после "Крыльев Советов", "Уфы", "Ростова", "Арсенала" и "Анжи".– На мой взгляд, Форбс – один из самых недооцененных легионеров российского футбола, – заявил спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский. – Во-первых, он – настоящий универсал: который может с равным успехом сыграть на любой позиции – и в защите, и в средней линии и в нападении. Во-вторых, мы подписали очень обучаемого и дисциплинированного игрока, который по не зависящим от него причинам не смог проявить себя в предыдущих клубах и сейчас буквально рвется в бой. Надеюсь, Форбс очень быстро сумеет убедить поклонников "Амкара" в том, что мы сделали удачное приобретение. И соперников "Амкара" - тоже.