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"Рома" представила третий комплект формы

"Рома" презентовали третий комплект формы на нынешний сезон, передает пресс-служба клуба.

Запасная экипировка римлян выполнена в черном цвете с небольшими оранжевыми вставками.

Теги: Рома
Сегодня, 14:26
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