"Халл Сити" презентовал третий комплект формы (фото)

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Халл Сити" представил третий комплект формы на сезон-2017/18.
Экипировка выполнена в синих цветах, передает пресс-служба "тигров".
Экипировка выполнена в синих цветах, передает пресс-служба "тигров".
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