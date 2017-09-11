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Франк де Бур уволен с должности главного тренера "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Франк де Бур уволен со своего поста, информирует официальный сайт клуба.

Голландский специалист возглавил лондонцев в июне этого года, в начале сезона "орлы" уже проиграли в четырех первых встречах, не забив ни одного мяча.
Теги: Кристал Пэлас
Сегодня, 14:55
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