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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
Франк де Бур уволен с должности главного тренера "Кристал Пэлас"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Франк де Бур уволен со своего поста, информирует официальный сайт клуба.
Голландский специалист возглавил лондонцев в июне этого года, в начале сезона "орлы" уже проиграли в четырех первых встречах, не забив ни одного мяча.
Голландский специалист возглавил лондонцев в июне этого года, в начале сезона "орлы" уже проиграли в четырех первых встречах, не забив ни одного мяча.
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