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В Словении считают, что Массимо Каррера готовит для "Марибора" тактический сюрприз

Тренер московского "Спартака" Массимо Каррера готовит для "Марибора" тактический сюрприз, передает люблянская газета "Экипа".

По сведениям газеты, "Спартак" сообщил словенскому клубу, что прибудет в Марибор лишь после обеда во вторник, за сутки до игры. Красно-белые даже отказались от своего права опробовать поле на местном стадионе "Людски врт" или провести тренировку на любом другом поле в Мариборе.

Вместо этого они проведут тактические занятия в закрытом режиме у себя дома, в Тарасовке, утром во вторник, перед вылетом. По мнению наблюдателей, "Спартак" пошел на этот необычный шаг в стремлении сохранить в тайне некую задумку, подготовленную к матчу Лиги чемпионов, чтобы застать соперника врасплох.

Не исключено, что за этим планом стоит швейцарский аналитик Жан-Пьер Героса, специально приглашенный Каррерой этим летом в свой тренерский штаб с целью изучения способов нейтрализации соперников "Спартака".

Советский спорт
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 15:32
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(3)
№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 16:07) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я лично болею за все,без исключения,российские клубы в еврокубках,кто бы что ни говорил! Удачи всем!
Регистрация: 14.02.2007
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:54) #
  • +2
  •  (4)

Коляс,
ЦСКА тоже удачи.
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:51) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
Будет интересно, 4то там Каррера приготовил. Поболеем за Спартак!

Спасибо ..Вам..если Вы от души!
Я за ослов и бомжей-никогда в жизни..
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 15:48) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Будет интересно, 4то там Каррера приготовил. Поболеем за Спартак!
Регистрация: 12.02.2014
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