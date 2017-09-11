В Словении считают, что Массимо Каррера готовит для "Марибора" тактический сюрприз

Тренер московского "Спартака" Массимо Каррера готовит для "Марибора" тактический сюрприз, передает люблянская газета "Экипа".По сведениям газеты, "Спартак" сообщил словенскому клубу, что прибудет в Марибор лишь после обеда во вторник, за сутки до игры. Красно-белые даже отказались от своего права опробовать поле на местном стадионе "Людски врт" или провести тренировку на любом другом поле в Мариборе.Вместо этого они проведут тактические занятия в закрытом режиме у себя дома, в Тарасовке, утром во вторник, перед вылетом. По мнению наблюдателей, "Спартак" пошел на этот необычный шаг в стремлении сохранить в тайне некую задумку, подготовленную к матчу Лиги чемпионов, чтобы застать соперника врасплох.Не исключено, что за этим планом стоит швейцарский аналитик Жан-Пьер Героса, специально приглашенный Каррерой этим летом в свой тренерский штаб с целью изучения способов нейтрализации соперников "Спартака".