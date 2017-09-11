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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
Питерское "Динамо" согласилось сыграть с "Зенитом" в Кубке России на "Крестовском"
Петербургское "Динамо" проведет домашний матч 1/16 Кубка России на стадионе "Санкт-Петербург", информирует твиттер клуба.
Встреча состоится 21 сентября. Напомним, домашние матчи первенства ФНЛ "Динамо" проводит на "Петровском".
Встреча состоится 21 сентября. Напомним, домашние матчи первенства ФНЛ "Динамо" проводит на "Петровском".
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