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Питерское "Динамо" согласилось сыграть с "Зенитом" в Кубке России на "Крестовском"

Петербургское "Динамо" проведет домашний матч 1/16 Кубка России на стадионе "Санкт-Петербург", информирует твиттер клуба.

Встреча состоится 21 сентября. Напомним, домашние матчи первенства ФНЛ "Динамо" проводит на "Петровском".
Теги: Динамо СПБ Зенит
Сегодня, 15:39
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№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
забьют аргентинские ...
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Самый непредсказуемый матч! Интересно, кто нибудь рискнет,поставить на Зенит??
Регистрация: 28.08.2013
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:51) #
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Это просто беспредел!! Мало того что играют в Питере,так и ещё на своём новом стадионе.
Регистрация: 27.07.2016
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