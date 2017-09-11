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Гендиректор "Динамо" СПб объяснил, почему решили сыграть с "Зенитом" на "Крестовском"

Генеральный директор петербургского "Динамо" Дмитрий Рубашко объяснил решение провести домашний матч 1/16 финала Кубка России с "Зенитом" на стадионе "Крестовский".

"Погодные условия в городе сейчас не очень хорошие. Представьте, придет народ полюбоваться футболом, и пойдет ливень. Там, по крайней мере, крышу можно закрыть.

Уровень команд соответствующий, поэтому проведение встречи на "Крестовском" будет более правильным", – цитирует Рубашко ТАСС.
Теги: Динамо СПБ
Сегодня, 16:03
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