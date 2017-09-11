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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Интер" представил третью форму на сезон-2017/18
"Интер" представил третий комплект формы, который выполнен компанией Nike в темно-синем цвете с салатовыми вставками на плечах и рукавах.
В новой форме "Интер" впервые сыграет 16 сентября против "Кротоне" в матче 4-го тура серии А.
В новой форме "Интер" впервые сыграет 16 сентября против "Кротоне" в матче 4-го тура серии А.
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