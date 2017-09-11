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"Интер" представил третью форму на сезон-2017/18

"Интер" представил третий комплект формы, который выполнен компанией Nike в темно-синем цвете с салатовыми вставками на плечах и рукавах.

В новой форме "Интер" впервые сыграет 16 сентября против "Кротоне" в матче 4-го тура серии А.

"Интер" представил третью форму на сезон-2017/18
Теги: Интер
Сегодня, 16:43
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