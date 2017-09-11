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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Урал" - СКА-Хабаровск": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Урала" и "СКА-Хабаровск" на матч 9-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.
"Урал": Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Черевко, Никифоров, Дедечко, Габулов, Баляйкин, Казанков, Маркович.
"Урал": Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Черевко, Никифоров, Дедечко, Габулов, Баляйкин, Казанков, Маркович.
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