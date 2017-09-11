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"Урал" - СКА-Хабаровск": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Урала" и "СКА-Хабаровск" на матч 9-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.

"Урал": Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Черевко, Никифоров, Дедечко, Габулов, Баляйкин, Казанков, Маркович.
Теги: Урал СКА-Хабаровск
Сегодня, 17:17
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