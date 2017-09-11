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"Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" и догнали "Енисей"

"Спартак-2" проиграл "Крыльям Советов" в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги.

ФНЛ

13 тур

"Спартак-2" - "Крылья Советов" 0:3

Голы: Корниленко, 38, Самодин, 62, Ткачук, 86

"Спартак-2": Максименко, Мамин, Лелюхин (Лихачёв, 85), Щербаков, Сокол, Самсонов, Пантелеев, З. Бакаев (Самбу, 79), Полубояринов, Давыдов (Ломовицкий, 72), Сакала

"Крылья Советов": Алиев (Зотов, 75), Гаджибеков, Конюхов, Корниленко (Ткачук, 63), Ланин, Мияйлович (Башкиров, 57), Надсон, Самодин, Таранов, Чочиев (Клёнкин, 85), Ятченко

Предупреждения: Лелюхин, 8, Корниленко, 52, Алиев, 65
Теги: Спартак-2 Крылья Советов
Сегодня, 18:06
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№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А где Макеев вообще?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 18:43) #
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Надо бы Саламовичу посмотреть Забиваку Козлова. Он и Заболотный может добудут России Золото!
Регистрация: 17.07.2014
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