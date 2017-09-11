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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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19:34
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (1)
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (1)
11:49
Первая победа "Тюмени", голевые подвиги Козлова, Панюкова и Делькина. Обзор 13-го тура ФНЛ (1)
Первая победа "Тюмени", голевые подвиги Козлова, Панюкова и Делькина. Обзор 13-го тура ФНЛ (1)
"Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" и догнали "Енисей"
"Спартак-2" проиграл "Крыльям Советов" в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
13 тур
"Спартак-2" - "Крылья Советов" 0:3
Голы: Корниленко, 38, Самодин, 62, Ткачук, 86
"Спартак-2": Максименко, Мамин, Лелюхин (Лихачёв, 85), Щербаков, Сокол, Самсонов, Пантелеев, З. Бакаев (Самбу, 79), Полубояринов, Давыдов (Ломовицкий, 72), Сакала
"Крылья Советов": Алиев (Зотов, 75), Гаджибеков, Конюхов, Корниленко (Ткачук, 63), Ланин, Мияйлович (Башкиров, 57), Надсон, Самодин, Таранов, Чочиев (Клёнкин, 85), Ятченко
Предупреждения: Лелюхин, 8, Корниленко, 52, Алиев, 65
ФНЛ
13 тур
"Спартак-2" - "Крылья Советов" 0:3
Голы: Корниленко, 38, Самодин, 62, Ткачук, 86
"Спартак-2": Максименко, Мамин, Лелюхин (Лихачёв, 85), Щербаков, Сокол, Самсонов, Пантелеев, З. Бакаев (Самбу, 79), Полубояринов, Давыдов (Ломовицкий, 72), Сакала
"Крылья Советов": Алиев (Зотов, 75), Гаджибеков, Конюхов, Корниленко (Ткачук, 63), Ланин, Мияйлович (Башкиров, 57), Надсон, Самодин, Таранов, Чочиев (Клёнкин, 85), Ятченко
Предупреждения: Лелюхин, 8, Корниленко, 52, Алиев, 65
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