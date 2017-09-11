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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Роману Зозуле разбили голову в первом матче за "Альбасет"
Украинский нападающий Роман Зозуля дебютировал в "Альбасете" в матче 4-го тура испанской ла лиги 2 против "Луго" (0:1).
Зозуля вышел на поле во втором. Болельщики тепло встретили новичка команды. Результативными действиями игрок отметиться не смог, по ходу поединка он разбил голову в борьбе с защитником соперника.
Зозуля вышел на поле во втором. Болельщики тепло встретили новичка команды. Результативными действиями игрок отметиться не смог, по ходу поединка он разбил голову в борьбе с защитником соперника.
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