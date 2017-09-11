Роману Зозуле разбили голову в первом матче за "Альбасет"

Украинский нападающий Роман Зозуля дебютировал в "Альбасете" в матче 4-го тура испанской ла лиги 2 против "Луго" (0:1).Зозуля вышел на поле во втором. Болельщики тепло встретили новичка команды. Результативными действиями игрок отметиться не смог, по ходу поединка он разбил голову в борьбе с защитником соперника.