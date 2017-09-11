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Роману Зозуле разбили голову в первом матче за "Альбасет"

Украинский нападающий Роман Зозуля дебютировал в "Альбасете" в матче 4-го тура испанской ла лиги 2 против "Луго" (0:1).

Зозуля вышел на поле во втором. Болельщики тепло встретили новичка команды. Результативными действиями игрок отметиться не смог, по ходу поединка он разбил голову в борьбе с защитником соперника.
Теги: Зозуля
Сегодня, 18:31
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(2)
№4 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 19:26) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Защитник не из ДНР случаем?Или ЛНР?Чегой то этот Луго больно созвучен с Луганском?
Регистрация: 3.09.2016
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:06) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
тяжела доля фашиста в ЕС
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:35) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А чего без каски выходит? У хохлов каска давно должна стать атрибутом формы. Одна кастрюля не спасает.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:34) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Надо было в кастрюле выходить)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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