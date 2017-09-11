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"Спартак" отказался от официальной тренировки в Мариборе

"Спартак" отказался от предматчевой тренировки в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора", сообщает Siol.

Красно-белые прилетят с Словению 12 сентября в 18 часов по местному времени и сразу отправятся на официальную пресс-конференцию.

Матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября.
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 19:16
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(1)
№7 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:51) #
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online

Цитата: Volodia379
Марибор уже кому то из наших клубов подставлял под ножку ни помню кому! Так что будьте осторожны! smirk

.ты имел ввиду сборную 2010года? Она проиграла Мариборе...
Регистрация: 22.11.2014
№6 Написал: tuner (Сегодня, 19:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ну и правильно. На хрена тренироваться. Судя по матчам "Спартака" в чемпионате, на тренировки ходит один Промес.
Регистрация: 29.08.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:44) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Blessing
Шифруются, грозный Марибор наверняка агентов бы заслал, раскусить тактические замыслы нашего чемпиона. Молодцы спартаковцы, бдительность не теряют.

А вот и бледно-розовый недоболельщик Спартака из Бомжграда переживает за судьбу трёх очков. Своё, Утекая и Витька.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Новичёк (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Марибор уже кому то из наших клубов подставлял под ножку ни помню кому!

Хохлам. В группе лиги чемпионов.
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Регистрация: 2.08.2017
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 19:31) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Шифруются, грозный Марибор наверняка агентов бы заслал, раскусить тактические замыслы нашего чемпиона. Молодцы спартаковцы, бдительность не теряют.

это ветка про ЛЧ,а ты думай о том как зениту отскочить в говночашке)
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:27) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шифруются, грозный Марибор наверняка агентов бы заслал, раскусить тактические замыслы нашего чемпиона. Молодцы спартаковцы, бдительность не теряют.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:23) #
  • +2
  •  (4)

Марибор уже кому то из наших клубов подставлял под ножку ни помню кому! Так что будьте осторожны! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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