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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (1)
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (1)
11:49
Первая победа "Тюмени", голевые подвиги Козлова, Панюкова и Делькина. Обзор 13-го тура ФНЛ (1)
Первая победа "Тюмени", голевые подвиги Козлова, Панюкова и Делькина. Обзор 13-го тура ФНЛ (1)
"Спартак" отказался от официальной тренировки в Мариборе
"Спартак" отказался от предматчевой тренировки в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора", сообщает Siol.
Красно-белые прилетят с Словению 12 сентября в 18 часов по местному времени и сразу отправятся на официальную пресс-конференцию.
Матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября.
Красно-белые прилетят с Словению 12 сентября в 18 часов по местному времени и сразу отправятся на официальную пресс-конференцию.
Матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября.
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