"Спартак" отказался от официальной тренировки в Мариборе

"Спартак" отказался от предматчевой тренировки в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора", сообщает Siol.Красно-белые прилетят с Словению 12 сентября в 18 часов по местному времени и сразу отправятся на официальную пресс-конференцию.Матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября.