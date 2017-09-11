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"Урал" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью

В матче 9-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле поделил очки со "СКА-Хабаровск".

Чемпионат России

9 тур

"Урал" - "СКА-Хабаровск" 1:1

Голы: Чантурия, 54 (пен) - Федотов, 75.

"Урал": Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев (Манучарян, 78), Емельянов, Чантурия (Глушков, 64), Кулаков, Бумаль.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин (Карасёв, 55), Димидко, Пуцко, Габулов (Христов, 67), Никифоров, Казанков (Федотов, 74), Дедечко, Маркович.

Предупреждения: Ароян, 40, Габулов, 40, Казанков, 44 Дедечко, 63.
Теги: Урал СКА-Хабаровск
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