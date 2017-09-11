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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Урал" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью
В матче 9-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле поделил очки со "СКА-Хабаровск".
Чемпионат России
9 тур
"Урал" - "СКА-Хабаровск" 1:1
Голы: Чантурия, 54 (пен) - Федотов, 75.
"Урал": Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев (Манучарян, 78), Емельянов, Чантурия (Глушков, 64), Кулаков, Бумаль.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин (Карасёв, 55), Димидко, Пуцко, Габулов (Христов, 67), Никифоров, Казанков (Федотов, 74), Дедечко, Маркович.
Предупреждения: Ароян, 40, Габулов, 40, Казанков, 44 Дедечко, 63.
Чемпионат России
9 тур
"Урал" - "СКА-Хабаровск" 1:1
Голы: Чантурия, 54 (пен) - Федотов, 75.
"Урал": Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев (Манучарян, 78), Емельянов, Чантурия (Глушков, 64), Кулаков, Бумаль.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин (Карасёв, 55), Димидко, Пуцко, Габулов (Христов, 67), Никифоров, Казанков (Федотов, 74), Дедечко, Маркович.
Предупреждения: Ароян, 40, Габулов, 40, Казанков, 44 Дедечко, 63.
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