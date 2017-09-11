Первый выездной гол СКА и расточительность «Урала»

Отдохнув две недели от обстрела своих ворот игроками московского «Спартака», Александр Довбня и его команда отправились в Екатеринбург в гости к «Уралу», имевшему в пассиве лишь одно поражение, но находящемуся в нижней части турнирной таблицы.рассказывает о заключительном матче девятого тура Премьер-лиги.«Урал» неоднозначно провёл летний отрезок чемпионата. Да, команда Александра Тарханова в восьми матчах потерпела лишь одно поражения – от «Локомотива» в предыдущем туре. Но и в графе «победы» у екатеринбуржцев значится единица, что наверняка расстраивает руководителей уральцев. При одном проигрыше хочется иметь нечто большее, чем текущее одиннадцатое место в турнирной таблице. Головной боли тренерскому штабу «шмелей» в преддверии домашнего матча против хабаровского СКА добавило отсутствие из-за травм целой группы основных игроков – Балажица, Фидлера, Бикфалви и Ильина. Зато мы впервые в нынешнем сезоне увидели в стартовой обойме у «Урала» Чернова, Евсеева и Бумаля. Причём, для первого из них это был дебют за екатеринбуржцев.Что касается хабаровчан, то для них летний период сезона сложился тяжёло. Это было предсказуемо. Команда Алексея Поддубского только поднялась из ФНЛ, и за короткое межсезонье у неё не получилось должным образом укомплектовать свой состав под достойное выступление в элитном дивизионе. Дальневосточники долго не могли забить и набрать первые очки, но постепенно они стали привыкать к реалиям Премьер-лиги. Перед поедкой в Екатеринбург «армейцы» имели в активе четырёхматчевую беспроигрышную серию. Правда, из этих встреч новичок сумел выиграть лишь одну, но ничьи в матчах против «Рубина» и Спартака» - хорошее достижение для хабаровчан. Любопытно, что тренерский штаб СКА не стал везти с собой на гостевую встречу против «Урала» сборников – Руслана Коряна и Георгия Наваловского, предоставив им дополнительный отдых после длительных перелётов.Стартовый отрезок матча ожидаемо остался за хозяевами. Они быстро завладели инициативой и смастерили несколько хороших подходов к владениям Довбни. Регулярно у коллектива Александра Тарханова получалось доводить свои наступления до логического завершения, однако ни один из ударов в их исполнении в створ не прилетал. Хабаровчане же искали счастье в редких контратаках. Причём, однажды Эдиев вполне мог застать врасплох Годзюра своим выстрелом под перекладину, но Ярослав был начеку и перевёл игровой снаряд за пределы поля. Побольше стали мячом владеть дальневосточники ближе к экватору тайма, но всё равно преимущество по проценту владения игровым снарядом над соперником у «Урала» было устрашающим: восемьдесят против двадцати.Во второй половине тайма игра утратила свою яркость и динамику. Екатеринбуржцы стали атаковать монотоннее и менее изобретательно. «Шмели» реже угрожали владениям неприятеля своими ударами с различных позиций. Впервые хозяева смогли заставить вступить в игру Довбню лишь на 36-й минуте. Александр справился с ударом Евсеева. Команда Александра Тарханова практически безвылазно находилась на чужой половине поля, но продуктивности её атакующим акциям не хватало. С розыгрышами многочисленных перспективных стандартных положений у уральцев также возникали трудности. В итоге, не получилось у екатеринбуржцев до перерыва преобразовать имевшееся заметное игровое преимущество хотя бы в один забитый мяч.Зато в дебюте второй соропятиминутки хозяева своего добились. Главный арбитр матча Кирилл Левников усмотрел умышленную рукой в пределах штрафной площади со стороны Пуцко и без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти уверенно реализовал Чантурия. Закономерное развитие событий. Давно уральцы наиграли на свой забитый мяч. Добившись желаемого, команда Александра Тарханова ослабила хватку и стала больше атаковать в позиционном стиле. Что касается дальневосточников, то адекватных наступлений в их исполнении мы в течение стартового отрезка второго тайма совсем не видели. Алексей Поддубский пытался оживить игру СКА с помощью замен. С интервалом в несколько минут он бросил в бой Карасёва и Христова вместо Баляйкина и Габулова соответственно. Его визави Александр Тарханов также сделал перестановку, но она носила вынужденный характер. Получившего повреждение Чантурию сменил Глушков, до этого не проведший на поле в нынешнем чемпионате ни минуты.Ближе к экватору тайма «Урал» совсем расслабился и позволил хабаровчанам вольготно чувствовать себя на поле. Гости стали заметно больше времени проводить на чужой половине поля и совершать достойные подходы к владениям Годзюра. В конечном счёте, екатеринбуржцы были наказаны за излишнюю самоуверенность. Сработали замены Поддубского. Шикарная комбинация «армейцев» увенчалась точным ударом Федотова, который появился на поле буквально за минуту до гола! А ассистировал украинскому футболисту также вошедший в игру со скамейки Карасёв. Этим забитым мячом Федотов вписал своё имя в историю дальневосточного коллектива. Виталий стал автором первого гостевого гола СКА в Премьер-лиге.Завершающий отрезок матча обещал быть крайне любопытным. Игроки «Урала» после пропущенного гола снова активизировались и ринулись в атаку большими силами. Александр Тарханов выпустил на поле со скамейки Манучаряна вместо Евсеева. Гости же после точного удара Федотова снова сели в глухую оборону практически в полном составе и об ответных контрнаступлениях даже не помышляли. Могли «шмели» в концовке вырвать победу. Получилось у них организовать пару-тройку острых моментов возле чужих ворот, но хозяев, как обычно, подвело отсутствие хладнокровия в завершающей фазе атак. Несмотря на большое количество ударов в сторону ворот Довбни, голкипер СКА в концовке серьёзно в игру вступил лишь однажды. В итоге, команда Алексея Поддубского сохранила ничейный результат до финального свистка. Новичок Премьер-лиги наверняка удовлетворён исходом встречи. «Урал» же продолжает штамповать ничейные результаты и обитать в нижней половине таблицы.