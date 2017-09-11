Александр Тарханов: пропустили непонятный гол

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". прокомментировал ничью в матче 9-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:1)."Подходов было много - навесы, прострелы. Но не смогли их замкнуть. Пропустили непонятный гол. Ошиблись в центре, защитники тоже не смогли отобрать мяч. У Чантурии было два-три момента, но он не смог выжать из них максимум. Почему его заменил? Пока не могу сказать. Он попросил замену. Кто из травмированных восстановится в ближайшее время? Думаю, Бикфалви будет готов к следующему матчу", - сказал Тарханов.