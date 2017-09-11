Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:34
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (1)
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (1)
11:49
Первая победа "Тюмени", голевые подвиги Козлова, Панюкова и Делькина. Обзор 13-го тура ФНЛ (1)
Первая победа "Тюмени", голевые подвиги Козлова, Панюкова и Делькина. Обзор 13-го тура ФНЛ (1)
Александр Тарханов: пропустили непонятный гол
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". прокомментировал ничью в матче 9-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:1).
"Подходов было много - навесы, прострелы. Но не смогли их замкнуть. Пропустили непонятный гол. Ошиблись в центре, защитники тоже не смогли отобрать мяч. У Чантурии было два-три момента, но он не смог выжать из них максимум. Почему его заменил? Пока не могу сказать. Он попросил замену. Кто из травмированных восстановится в ближайшее время? Думаю, Бикфалви будет готов к следующему матчу", - сказал Тарханов.
"Подходов было много - навесы, прострелы. Но не смогли их замкнуть. Пропустили непонятный гол. Ошиблись в центре, защитники тоже не смогли отобрать мяч. У Чантурии было два-три момента, но он не смог выжать из них максимум. Почему его заменил? Пока не могу сказать. Он попросил замену. Кто из травмированных восстановится в ближайшее время? Думаю, Бикфалви будет готов к следующему матчу", - сказал Тарханов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.