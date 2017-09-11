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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
19:34
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Бывший главный тренер "Марибора": безусловно, "Спартак" - самая слабая команда группы
Экс-наставник "Марибора" Анте Шимунджа в преддверии матча словенской команды против "Спартака" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов поделился своим мнением о российском клубе.
"Марибор" – конкурентоспособная команда с характером победителя. Это идет с первого же дня независимости Словении. Я чувствовал это и как игрок, и как тренер.
На своем поле команда в любом случае будет выглядеть солидно, и уже в первой игре она может изменить мнение о роли аутсайдера.
"Спартак", безусловно, слабейший участник группы, они неудачно начали сезон. У команды нет уверенности. Но "Спартак" все равно остается чемпионом, который обошел более сильный и богатый "Зенит", - цитирует специалиста delo.si.
"Марибор" – конкурентоспособная команда с характером победителя. Это идет с первого же дня независимости Словении. Я чувствовал это и как игрок, и как тренер.
На своем поле команда в любом случае будет выглядеть солидно, и уже в первой игре она может изменить мнение о роли аутсайдера.
"Спартак", безусловно, слабейший участник группы, они неудачно начали сезон. У команды нет уверенности. Но "Спартак" все равно остается чемпионом, который обошел более сильный и богатый "Зенит", - цитирует специалиста delo.si.
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