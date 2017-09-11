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Бывший главный тренер "Марибора": безусловно, "Спартак" - самая слабая команда группы

Экс-наставник "Марибора" Анте Шимунджа в преддверии матча словенской команды против "Спартака" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов поделился своим мнением о российском клубе.

"Марибор" – конкурентоспособная команда с характером победителя. Это идет с первого же дня независимости Словении. Я чувствовал это и как игрок, и как тренер.

На своем поле команда в любом случае будет выглядеть солидно, и уже в первой игре она может изменить мнение о роли аутсайдера.

"Спартак", безусловно, слабейший участник группы, они неудачно начали сезон. У команды нет уверенности. Но "Спартак" все равно остается чемпионом, который обошел более сильный и богатый "Зенит", - цитирует специалиста delo.si.
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 20:18
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22
(7)
№22 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:32) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Давайте Спартачи отымейти по самое не хочу этих конкурентоспособных и независимых!!!!
Удачи Вам!
Регистрация: 10.10.2006
№21 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 21:15) #
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Рискну предположить минимальную победу Спартака...
Регистрация: 17.06.2016
№20 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Капитан очевидность


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№19 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:07) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь,Макар не бросит конницу с шашками наголо..Марибор опасен,очевидно.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
С твоего бомжовского языка переводить для нормальных людей надо чтобы понять смысл.

Ты кого нормальными назвал, троллина??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:06) #
  • -1
  •  (7)
online

Будем карать. Все говно - на дно!
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:03) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
До чего свиньи закомплексованные существа, я написал, что они сделают Марибор, а они мне минусов накуячили, принимая мою реплику на свой счёт.
Видать понимают, психологически неустойчивые, что могут обосраться.

С твоего бомжовского языка переводить для нормальных людей надо чтобы понять смысл.
Регистрация: 20.03.2014
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:57) #
  • -13
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
До чего свиньи закомплексованные существа, я написал, что они сделают Марибор, а они мне минусов накуячили, принимая мою реплику на свой счёт.
Видать понимают, психологически неустойчивые, что могут обосраться.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 20:56) #
  • +4
  •  (6)
online

Кто его вообще спрашивал? И зачем? triumph


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010
№13 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:49) #
  • +3
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Lacan
Какой-то недоумок ещё тут рассуждает о силе российских команд и свою дворовую команду превозносит!Мясные, дайте им просраться!

Нее ... Марибор они уже прошли ! Они уверены , что уже с Севильей борются за 2 место . laughing


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№12 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:49) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Безусловно,мы самые слабые,Марибор круче нас.Мы даже в связи с этим отказались от тренировки.Че тренироваться,если они сильнее)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№11 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:47) #
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  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Imp
Марибор в рейтинге УЕФА выше Спартака на 13 позиций
Это факт
Откуда столько поросячего визга
Попробуйте доказать до матча обратное

Тебе ? Если вокруг тебя поросячий визг - ты , однозначно , работаешь свинарём . Не грусти , все профессии важны .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№10 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (24)
Болеет за:
«Зенит»
Марибор в рейтинге УЕФА выше Спартака на 13 позиций
Это факт
Откуда столько поросячего визга
Попробуйте доказать до матча обратное


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№9 Написал: будиба москва (Сегодня, 20:35) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Шахтер»
Спартак" играет не хуже, чем в прошлом сезоне. Просто тренер у команды не опитный, ему надо было временно возглавит клуб, после Аленичев и Бердиева kissing_closed_eyes , но пошли удачные матчи , рыскнули его оставить на посту и бац чемпион страны, но второй сезон и тем более после чемпионства очень трудно
. если в прошлом сезоне на команду не давал груз, что они должны быть первыми , то в этом сезоне уже совсем не так и психологический , как бы не хотелось очень трудно... плюс тренер почти нечего не изменил в игре, плюс естественные спады некоторых футболистов таких, как Фернандо и былая свежесть частично исчезла, но это все поправимо.. в Лиге чемпионов емоции надо отбросит, Как то заменить Комбарова на кого именно не знаю, но он не для лиги чемпионов, строго играть в обороне, в середине мяч не задерживать, а, Промес и Андриано голы будут забывать нет сомнения..
Регистрация: 10.04.2016
№8 Написал: Lacan (Сегодня, 20:35) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Динамо» М
Какой-то недоумок ещё тут рассуждает о силе российских команд и свою дворовую команду превозносит!Мясные, дайте им просраться!
Регистрация: 27.09.2011
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:34) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хорошо если они правда так думают, понты и излишняя самоуверенность их и погубят.
Не сомневаюсь в последнем месте Марибора в группе.
Регистрация: 29.10.2010
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:31) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Уж вас то обуют.

вас уже обули
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (7)

kuzz,
зеню пнул, а спамку опустил...
Регистрация: 16.06.2015
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 20:29) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
И этот пнул зину
Регистрация: 30.08.2009
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Уж вас то обуют.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:24) #
  • -2
  •  (14)
online

"Спартак", безусловно, слабейший участник группы, они неудачно начали сезон.

Я как-то не вижу логики.
Так НЕУДАЧНО НАЧАЛИ СЕЗОН или СЛАБЕЙШИЙ УЧАСТНИК ГРУППЫ???
А если, допустим, в группу попал бы не "Спартак", а итальянский "Милан", который сейчас в своём чемпионате занимает 7-е место, то на этом основании и его тоже "слабейшим участником группы" назвал??? flushed laughing

Что сказать...
"Экс-наставник", он и есть - "экс-наставник" какого там "Марибора". smirk
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 20:22) #
  • +11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
В среду глянем,кто на что горазд
Регистрация: 24.11.2008
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