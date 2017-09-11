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Марио Фернандес: "Бенфика" очень быстрая команда, нам будет нелегко

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес выразил мнение, что его команде будет трудно в предстоящем матче с Бенфикой в групповом этапе Лиге Чемпионов.

Команда играет и смотрится очень хорошо, хотя у нас были поражения, но в последних играх мы хорошо играем. Завтра нас ждет очень серьезный матч, и мы сделаем все от нас зависящее. "Бенфика" - это очень хорошая команда, очень быстрая, и мы должны иметь это в виду. Я не знаю, в какой она сейчас форме, но мы ее очень уважаем, нам будет очень нелегко, но мы будем искать любые возможности забить и будем играть в свою игру".

Источник: www.rusfootball.info
Теги: ЦСКА Фернандес
Сегодня, 20:28
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