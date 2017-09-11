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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Марио Фернандес: "Бенфика" очень быстрая команда, нам будет нелегко
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес выразил мнение, что его команде будет трудно в предстоящем матче с Бенфикой в групповом этапе Лиге Чемпионов.
Команда играет и смотрится очень хорошо, хотя у нас были поражения, но в последних играх мы хорошо играем. Завтра нас ждет очень серьезный матч, и мы сделаем все от нас зависящее. "Бенфика" - это очень хорошая команда, очень быстрая, и мы должны иметь это в виду. Я не знаю, в какой она сейчас форме, но мы ее очень уважаем, нам будет очень нелегко, но мы будем искать любые возможности забить и будем играть в свою игру".
Источник: www.rusfootball.info
Команда играет и смотрится очень хорошо, хотя у нас были поражения, но в последних играх мы хорошо играем. Завтра нас ждет очень серьезный матч, и мы сделаем все от нас зависящее. "Бенфика" - это очень хорошая команда, очень быстрая, и мы должны иметь это в виду. Я не знаю, в какой она сейчас форме, но мы ее очень уважаем, нам будет очень нелегко, но мы будем искать любые возможности забить и будем играть в свою игру".
Источник: www.rusfootball.info
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