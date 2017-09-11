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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Питерские аргентинцы и остальные. Сборная неудачников 9-го тура
Первый после первой же международной паузы тур в сезоне получился странным с точки зрения состава его неудачников: в традиционной сборной Rusfootball.info всего 2 игрока проигравших команд и целых 5 центральных защитников! Кто они есть – узнаете из материала.
Вратарь: Евгений Городов («Ахмат»)
Городов уже терял место в стартовом составе, но вернулся после нескольких матчей Виталия Гудиева. Получилось так себе: на 54-й минуте Евгений пошёл на опрометчивый выход, но вместо него до мяча добрался Родолфо и отправил его в сетку оставленных голкипером ворот.
Родолфо («Ахмат»)
Из абзаца про Городова вы уже в курсе, что натворил бразилец в матче против бывшего клуба. Высота прыжка Родолфо и его желание добраться до мяча впечатляют, но он явно перестарался и практически лишил команду шансов на победу – забить «Локомотиву» дважды очень сложно.
Виталий Шахов («Тосно»)
Если причиной первого пропущенного гола «Тосно» явилась целая цепь ошибок, то перед вторым случилась одна роковая. Шахов так хотел избежать углового, что лежа выгр мяч пяткой, а когда тот всё же вышел за пределы поля, вынес его прямо на соперника. Углового-то Виталий избежал, но судьи ухода мяча не заметили, а через несколько мгновений указали на центр для разведения мяча после гола.
Максим Беляев («Арсенал»)
Туляки были близки к победе над одной из бывших команд Миодрага Божовича, умудрившись забить «Ростову» дважды. Но когда оставалось потерпеть ещё 10 минуток, Беляев обхватил Бухарова обеими руками в своей штрафной, чем нападающий не мог не воспользоваться. Пенальти, привезённый Максимом, лишил «Арсенал» двух очков.
Сверрир Ингасон («Ростов»)
Исландца всерьёз можно было признавать лучшим защитником старта чемпионата, но первый матч после ухода Михи Мевли и дальних перелётов в составе сборной сложился для исландца неудачно. Сначала он не успел на перехват голевой передачи Альвареса, а после перерыва позволил сыграть на опережение Джорджевичу после передачи всё того же Альвареса.
Рагнар Сигурдссон («Рубин»)
Тренеры редко называют конкретные фамилии в послематчевых интервью, но Курбан Бердыев, говоря о единственном голе в ворота его команды, прямо заявил о позиционной ошибке Сигурдссона. У исландцев этот тур явно не задался. После гола именно Рагнар попал под лимитную замену, не доиграв матч до конца.
Дмитрий Тарасов («Локомотив»)
Юрий Сёмин решил поиграть на удержание счёта с помощью выхода опорника-разрушителя, но так уж получилось, что чужой команде Тарасов помог больше, чем своей. Рикошет именно от него превратил удар Раванелли в голевой. В итоге «Локомотив» упустил возможность выйти в лидеры чемпионата.
Сергей Баланович («Амкар»)
Победа ЦСКА в Перми никого не удивила, но при счёте 0:1 хозяева вполне могли сравнять счёт. Белоруков вывел белоруса 1 на 1 с Акинфеевым, пусть и под углом, но тот растерялся и переиграть вратаря не смог. После матча Гаджи Гаджиев говорил о том, что одна команда свой момент забила, а другая – нет. И пересматривая шанс Балановича, с этим можно согласиться.
Леандро Паредес («Зенит»)
Игра с «Динамо» у лидеров чемпионата России не получилась, хотя Роберто Манчини публично этого и не признал. Часть вины за слабое созидание лежит, естественно, на главном организаторе зенитовских атак, который много ошибался в передачах и даже был заменён тренером в концовке встречи.
Себастьян Дриусси («Зенит»)
Ригони мы пока не трогаем, поскольку Манчини сам во многом подставил своего новичка, выпустив его с первых минут за незнакомую команду после дальнего перелёта. А вот Дриусси никуда не летал, но к матчу с «Динамо» тоже почему-то оказался не готов. Ещё одна такая игра – и настанет пора вспомнить, что после дубля в дебютном матче с «Рубином» Себастьян больше никому не забивал.
Антон Заболотный («Тосно»)
У съездивших в сборную тосненцев тур как-то не сложился. Хотя для Заболотного всё начиналось отлично: его скидка привела к голу Маркова. Но когда настала пора приносить победу, а она настала на 89-й минуте, Антон из пределов вратарской умудрился пробить так, что Будаков вытащил мяч. Разочарованию Заболотного, рухнувшего на газон, не было предела.
Тренер – Сергей Семак. Не сказать, что какая-то из команд дико провалилась в этом туре, но наставник «Уфы» вряд ли может быть доволен продлением безвыигрышной серии до 5 матчей и игрой в последнем из них. Да, до 75-й минуты «Уфе» удавалось сдерживать «Краснодар», но на домашнем стадионе хотелось бы увидеть в исполнении башкирской команды хотя бы 1 голевой момент.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Вратарь: Евгений Городов («Ахмат»)
Городов уже терял место в стартовом составе, но вернулся после нескольких матчей Виталия Гудиева. Получилось так себе: на 54-й минуте Евгений пошёл на опрометчивый выход, но вместо него до мяча добрался Родолфо и отправил его в сетку оставленных голкипером ворот.
Защитники:
Родолфо («Ахмат»)
Из абзаца про Городова вы уже в курсе, что натворил бразилец в матче против бывшего клуба. Высота прыжка Родолфо и его желание добраться до мяча впечатляют, но он явно перестарался и практически лишил команду шансов на победу – забить «Локомотиву» дважды очень сложно.
Виталий Шахов («Тосно»)
Если причиной первого пропущенного гола «Тосно» явилась целая цепь ошибок, то перед вторым случилась одна роковая. Шахов так хотел избежать углового, что лежа выгр мяч пяткой, а когда тот всё же вышел за пределы поля, вынес его прямо на соперника. Углового-то Виталий избежал, но судьи ухода мяча не заметили, а через несколько мгновений указали на центр для разведения мяча после гола.
Максим Беляев («Арсенал»)
Туляки были близки к победе над одной из бывших команд Миодрага Божовича, умудрившись забить «Ростову» дважды. Но когда оставалось потерпеть ещё 10 минуток, Беляев обхватил Бухарова обеими руками в своей штрафной, чем нападающий не мог не воспользоваться. Пенальти, привезённый Максимом, лишил «Арсенал» двух очков.
Сверрир Ингасон («Ростов»)
Исландца всерьёз можно было признавать лучшим защитником старта чемпионата, но первый матч после ухода Михи Мевли и дальних перелётов в составе сборной сложился для исландца неудачно. Сначала он не успел на перехват голевой передачи Альвареса, а после перерыва позволил сыграть на опережение Джорджевичу после передачи всё того же Альвареса.
Рагнар Сигурдссон («Рубин»)
Тренеры редко называют конкретные фамилии в послематчевых интервью, но Курбан Бердыев, говоря о единственном голе в ворота его команды, прямо заявил о позиционной ошибке Сигурдссона. У исландцев этот тур явно не задался. После гола именно Рагнар попал под лимитную замену, не доиграв матч до конца.
Полузащитники:
Дмитрий Тарасов («Локомотив»)
Юрий Сёмин решил поиграть на удержание счёта с помощью выхода опорника-разрушителя, но так уж получилось, что чужой команде Тарасов помог больше, чем своей. Рикошет именно от него превратил удар Раванелли в голевой. В итоге «Локомотив» упустил возможность выйти в лидеры чемпионата.
Сергей Баланович («Амкар»)
Победа ЦСКА в Перми никого не удивила, но при счёте 0:1 хозяева вполне могли сравнять счёт. Белоруков вывел белоруса 1 на 1 с Акинфеевым, пусть и под углом, но тот растерялся и переиграть вратаря не смог. После матча Гаджи Гаджиев говорил о том, что одна команда свой момент забила, а другая – нет. И пересматривая шанс Балановича, с этим можно согласиться.
Леандро Паредес («Зенит»)
Игра с «Динамо» у лидеров чемпионата России не получилась, хотя Роберто Манчини публично этого и не признал. Часть вины за слабое созидание лежит, естественно, на главном организаторе зенитовских атак, который много ошибался в передачах и даже был заменён тренером в концовке встречи.
Нападающие:
Себастьян Дриусси («Зенит»)
Ригони мы пока не трогаем, поскольку Манчини сам во многом подставил своего новичка, выпустив его с первых минут за незнакомую команду после дальнего перелёта. А вот Дриусси никуда не летал, но к матчу с «Динамо» тоже почему-то оказался не готов. Ещё одна такая игра – и настанет пора вспомнить, что после дубля в дебютном матче с «Рубином» Себастьян больше никому не забивал.
Антон Заболотный («Тосно»)
У съездивших в сборную тосненцев тур как-то не сложился. Хотя для Заболотного всё начиналось отлично: его скидка привела к голу Маркова. Но когда настала пора приносить победу, а она настала на 89-й минуте, Антон из пределов вратарской умудрился пробить так, что Будаков вытащил мяч. Разочарованию Заболотного, рухнувшего на газон, не было предела.
Тренер – Сергей Семак. Не сказать, что какая-то из команд дико провалилась в этом туре, но наставник «Уфы» вряд ли может быть доволен продлением безвыигрышной серии до 5 матчей и игрой в последнем из них. Да, до 75-й минуты «Уфе» удавалось сдерживать «Краснодар», но на домашнем стадионе хотелось бы увидеть в исполнении башкирской команды хотя бы 1 голевой момент.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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