Как выглядит "Самара Арена" за 3,5 месяца до окончания строительства (видео)

Житель Самары Александр Карягин на своем youtube-канале опубликовал видео со стройки стадиона чемпионата мира-2018.На данный момент строители приступили к монтажу "лепестков" купола. Арена должна быть готова к концу этого года.