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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
19:34
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Как выглядит "Самара Арена" за 3,5 месяца до окончания строительства (видео)
Житель Самары Александр Карягин на своем youtube-канале опубликовал видео со стройки стадиона чемпионата мира-2018.
На данный момент строители приступили к монтажу "лепестков" купола. Арена должна быть готова к концу этого года.
На данный момент строители приступили к монтажу "лепестков" купола. Арена должна быть готова к концу этого года.
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