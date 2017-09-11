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Как выглядит "Самара Арена" за 3,5 месяца до окончания строительства (видео)

Житель Самары Александр Карягин на своем youtube-канале опубликовал видео со стройки стадиона чемпионата мира-2018.

На данный момент строители приступили к монтажу "лепестков" купола. Арена должна быть готова к концу этого года.

Сегодня, 20:51
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(1)
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну как то чтото замажут подмажут. Все пройдет и рухнет это херота на следующий день.
Не будет город тратить бабло на поддержку такого обьетка.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:23) #
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Цитата: 13iv74
Почему в России на стройках всегда бардак?

на любой стройке всегда бардак
Цитата: Blessing
По мне так ужос.

В Бразилии на таком этапе строительства были самые "непроблемные" стадики, вот у остальных действительно ужас был, так что не переживаем, достроят
Регистрация: 26.03.2015
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
По мне так ужос.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (2)

Почему в России на стройках всегда бардак?
Регистрация: 22.11.2014
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