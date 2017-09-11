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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Давид Трезеге: Дибала может стать преемником Месси
Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге считает, что форвард туринского клуба Пауло Дибала может стать преемником Лионеля Месси.
"Барселона" - "Ювентус" - это будет отличная игра. Встречаются две команды с чёткими целями – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.
Месси – Дибала? Мы очень хорошо знаем Месси. Дибала может стать преемником Месси. Он хорошо готов физически, забил много голов. У него есть качества игрока, позволяющие выступать на самом высоком уровне", - цитирует Трезеге Tuttosport.
"Барселона" - "Ювентус" - это будет отличная игра. Встречаются две команды с чёткими целями – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.
Месси – Дибала? Мы очень хорошо знаем Месси. Дибала может стать преемником Месси. Он хорошо готов физически, забил много голов. У него есть качества игрока, позволяющие выступать на самом высоком уровне", - цитирует Трезеге Tuttosport.
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