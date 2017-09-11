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Давид Трезеге: Дибала может стать преемником Месси

Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге считает, что форвард туринского клуба Пауло Дибала может стать преемником Лионеля Месси.

"Барселона" - "Ювентус" - это будет отличная игра. Встречаются две команды с чёткими целями – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

Месси – Дибала? Мы очень хорошо знаем Месси. Дибала может стать преемником Месси. Он хорошо готов физически, забил много голов. У него есть качества игрока, позволяющие выступать на самом высоком уровне", - цитирует Трезеге Tuttosport.
Теги: Трезеге Дибала Месси
Сегодня, 21:23
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