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Диего Симеоне: наша задача - выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча с "Ромой в первом туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что перед мадридским клубом стоит задача победить в турнире.

"У нас нет комплекса неполноценности. Что было в прошлом, осталось в прошлом. Завтра начинается новый поход, и мы им восхищены. Знаю, что "Рома" - прекрасная команда, которая любит эстетически красивый футбол. Она здорово атакует флангами, и ее футболисты очень техничны. Я верю в будущее "Атлетико". Цели становятся все смелее. У нас кипит жизнь, и наша задача - выиграть Лигу чемпионов", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
Теги: Симеоне Атлетико Рома
Сегодня, 23:02
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 23:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
смело..осталось Диего Косту прицепить... relaxed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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