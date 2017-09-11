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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Диего Симеоне: наша задача - выиграть Лигу чемпионов
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча с "Ромой в первом туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что перед мадридским клубом стоит задача победить в турнире.
"У нас нет комплекса неполноценности. Что было в прошлом, осталось в прошлом. Завтра начинается новый поход, и мы им восхищены. Знаю, что "Рома" - прекрасная команда, которая любит эстетически красивый футбол. Она здорово атакует флангами, и ее футболисты очень техничны. Я верю в будущее "Атлетико". Цели становятся все смелее. У нас кипит жизнь, и наша задача - выиграть Лигу чемпионов", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
"У нас нет комплекса неполноценности. Что было в прошлом, осталось в прошлом. Завтра начинается новый поход, и мы им восхищены. Знаю, что "Рома" - прекрасная команда, которая любит эстетически красивый футбол. Она здорово атакует флангами, и ее футболисты очень техничны. Я верю в будущее "Атлетико". Цели становятся все смелее. У нас кипит жизнь, и наша задача - выиграть Лигу чемпионов", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
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