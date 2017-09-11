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"Ливерпуль" подаст апелляцию на дисквалификацию Мане

"Ливерпуль" будет оспаривать 3-х матчевую дисквалификацию полузащитника Садьо Мане, полученную во встрече АПЛ с "Манчестер Сити" (0:5), сообщает Sky Sports.

Напомним, что в прошедшем матче между клубами Мане ударил ногой по лицу голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона Мораеса, после чего бразилец не смог продолжить встречу.
Теги: Мане Ливерпуль
Сегодня, 23:19
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