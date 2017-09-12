Артём Тимофеев: восстановление идёт по плану, скоро вернусь

Полузащитник "Спартака" Артём Тимофеев в инстаграме сообщил, что скоро вернётся на поле.Напомним, футболист восстанавливается после серьёзной травмы."Всем большое спасибо за поддержку. Восстановление идёт по плану, скоро вернусь", - написал Тимофеев.