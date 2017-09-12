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Артём Тимофеев: восстановление идёт по плану, скоро вернусь

Полузащитник "Спартака" Артём Тимофеев в инстаграме сообщил, что скоро вернётся на поле.

Напомним, футболист восстанавливается после серьёзной травмы.

"Всем большое спасибо за поддержку. Восстановление идёт по плану, скоро вернусь", - написал Тимофеев.
Теги: Спартак Тимофеев
Сегодня, 00:23
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