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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вчера 19:52
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Вчера 19:34
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Вчера 19:25
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"Урал" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью
Вчера 19:16
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Гендиректор "Динамо" СПб объяснил, почему решили сыграть с "Зенитом" на "Крестовском" (6)
Артём Тимофеев: восстановление идёт по плану, скоро вернусь
Полузащитник "Спартака" Артём Тимофеев в инстаграме сообщил, что скоро вернётся на поле.
Напомним, футболист восстанавливается после серьёзной травмы.
"Всем большое спасибо за поддержку. Восстановление идёт по плану, скоро вернусь", - написал Тимофеев.
Напомним, футболист восстанавливается после серьёзной травмы.
"Всем большое спасибо за поддержку. Восстановление идёт по плану, скоро вернусь", - написал Тимофеев.
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